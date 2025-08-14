La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado: convocan a audiencias públicas para impulsar la producción estatal de medicamentos

Los profesionales de la salud apuntaron contra la responsabilidad del ministro Mario Lugones por el caso que ya suma casi un centenar de víctimas fatales

14 de agosto 2025 · 10:34hs
La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

Foto: La Capital / Archivo.

La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

El número de víctimas fatales por el caso de fentanilo contaminado ya casi llegan al centenar y el gobierno nacional quiere recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplack que lleva adelante la investigación. Ante esta situación preocupante por la cantidad de personas fallecidas, distintos gremios vinculados al sector están convocando a audiencias públicas y desde una de las organizaciones apuntaron contra el ministro de Salud de Nación, Mario Lugones.

“Lugones tiene sobre sus espaldas casi 150 personas fallecidas, no solo por el fentanilo contaminado sino también por la no entrega de medicamentos de altos costos. Por eso debería renunciar”, afirmó María Fernada Boriotti, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), una de las organizaciones que convoca a las audiencias públicas previstas para el 21 de agosto.

La representante de Fesprosa indicó este jueves que “la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que está encargada del control de remedios, está desfinanciada y descontrolada por el gobierno nacional, y las consecuencias son éstas, organismos que tienen que cumplir determinadas funciones y, sin tener una política clara y fuerte, no la cumplen”.

Fentanilo contaminado y muertes sobre los hombros

En declaraciones a LT8, Boriotti dijo que “hay una responsabilidad de la Anmat, pero la primera responsabilidad es del Ministerio de Salud de Nación y del gobierno nacional. Mario Lugones (ministro de Salud) carga sobre sus hombros con más de 150 muertes desde que está en la gestión porque no solo tomamos las muertes por el fentanilo contaminado, sino también los muertos por la no entrega de los medicamentos de altos costos. Esas casi 150 personas fallecidas fueron por su responsabilidad. Debería renunciar por esa cuestión”.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

“Sin dudas, este problema alcanza también al gobierno por su política de poco Estado y poco control, de desregulación y de que cada uno haga lo que quiera. Sturzenegger (Federico, ministro de Desregulación y Transformación del Estado) dijo hace poco que no hacían falta controles para medicamentos, prótesis y demás productos sanitarios que entraron desde el exterior. Esa es la política que lleva adelante”, subrayó Boriotti.

Embed - FENTANILO CONTAMINADO: CONVOCAN A AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL 21/08

>> Leer más: Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma otros siete casos

La titular de Fresposa tampoco dejó pasar la cuestión de la responsabilidad empresaria o del dueño del laboratorio que elaboró el remedio. “Sabemos que uno de ellos tiene antecedentes penales. Parte de esa historio se escribió en Rosario con el laboratorio Apolo que explotó hace unos años. Además empiezan a aparecer denuncias anteriores de productos de la misma empresa contaminados y de los propios trabajadores que no tenían las condiciones para la fabricación de productos relacionados con la salud”.

Cuál es el objetivo de la audiencia pública

Hasta ahora, tenemos casi un centenar de muertos por fentanilo contaminado. Y no hay personas presas y las investigaciones recién se están abriendo. Ayer un impulso importante fue un pedido de informes en la Cámara de Diputados. Esperemos que este proceso se acelere”, agregó.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con el intendente Pablo Javkin

Al ser consultada sobre los objetivos de la audiencia pública que se realizará el jueves próximo, Boriotti contó que el evento está pensado “para estimular la producción pública de medicamentos en el país. Eso es necesario en estos contextos no solo de crisis sino por lo que ocurrió con este laboratorio. Hay unidades productoras en el país que hay que fortalecer y que deben proveer a la salud pública. Para eso, hay que reflotar políticas que no venían bien y que este gobierno decidió eliminar como fue la Agencia de Laboratorios de Producción Pública de medicamentos. Ese es el objetivo de la audiencia y el caso del fentanilo está íntimamente relacionado”.

Noticias relacionadas
nuevas victimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al instituto del diagnostico en santa fe

Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Foto: Soledad Aznarez/La Nación. El dueño del laboratorio del fentanilo investigado rompió el silencio:

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

mas victimas mortales del fentanilo contaminado: santa fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Lo último

Francella, en un filme para reír y reflexionar sobre el gen argentino

Francella, en un filme para "reír y reflexionar sobre el gen argentino"

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: Destilás odio

Thelma Fardin enfrentó a Yanina Latorre tras sus polémicos dichos por un comunicado contra Darthés: "Destilás odio"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

El incidente se produjo el miércoles a la tarde en Villa Gobernador Gálvez y la víctima fue una mujer de 36 años.

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores
LA CIUDAD

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky
La Región

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Ovación
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará
Ovación

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Maxi Rodríguez y la política de Newells: Nunca me voy a pegar a un partido

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Fentanilo contaminado: convocan a audiencias para impulsar la producción estatal de medicamentos
LA CIUDAD

Fentanilo contaminado: convocan a audiencias para impulsar la producción estatal de medicamentos

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios
Economía

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás
Zoom

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas