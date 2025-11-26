La Capital | Información General | fentanilo

Fentanilo contaminado: Anmat y el Ministerio de Salud pegaron el faltazo en Diputados

La comisión especial de seguimiento presentará su informe final a pesar de la ausencia reiterada de Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria

26 de noviembre 2025 · 11:45hs
Los legisladores tuvieron el último encuentro para preparar el informe sobre fentanilo.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación.

Los legisladores tuvieron el último encuentro para preparar el informe sobre fentanilo.

Una vez más, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, fue el gran ausente en la comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación para seguir la causa sobre fentanilo contaminado o adulterado. Tampoco asistió este miércoles la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Agustina Bisio.

Ambos funcionarios enviaron notas para excusarse antes del encuentro programado desde las 9 d e la mañana en el Congreso. Con diferencias mínimas en cuanto a la redacción, cada mensaje se refirió a cuestiones de agenda impostergables a la hora de explicar por qué no concurrieron.

Si bien ya estaba prevista la ausencia de la máxima autoridad de la cartera sanitaria, tal como había ocurrido ante otras citaciones previas, esto no impidió que se repitieran las críticas al representante del gobierno nacional. Además, la de este miércoles fue la última reunión antes de la presentación del informe final de la comisión de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo, que comenzó a trabajar a fines de septiembre.

Nueva propuesta para Mario Lugones

La presidenta del cuerpo especial, Mónica Fein, anticipó que impulsarán una nueva reunión con quienes piden justicia por las víctimas fatales. "Vamos a hacer una solicitud para que el ministro las reciba sin la presencia de los diputados, simplemente para escucharlas", precisó.

Lugones anunció su ausencia a través de una nota firmada a las 7.56 de la mañana, poco más de una hora antes del encuentro que coincidió con otra actividad similar en la Legislatura de Santa Fe. Por esa vía aseguró que continúa "a disposición para seguir colaborando como se ha hecho en oportunidades anteriores por escrito".

La diputada nacional de La Pampa, Marcela Coli, consideró que la inasistencia no es un tema menor. "Así como los familiares pedían las historias clínicas y no se las daban, nosotros reclamábamos la presencia de las autoridades del ministerio y de Anmat y no la tuvimos", expresó.

Por su parte, el legislador oficialista Nicolás Mayoraz afirmó que el organismo de control de medicamentos y alimentos "va a colaborar" a pesar de la ausencia de Bisio. Al respecto, recordó que la administración dictó la resolución 6.223/2025 para ampliar el alcance de sistema de trazabilidad nacional a principios de septiembre. Luego, remarcó: "Hasta finales de octubre, ninguna provincia adhirió".

¿Cuándo se presenta el informe final sobre fentanilo?

Al final del encuentro, la comisión acordó presentar cerrar el informe final el martes 9 de diciembre. El objetivo es generar un pronunciamiento por unanimidad una semana antes para definir una serie de recomendaciones a partir del trabajo realizado en los últimos meses con la participación de familiares de víctimas y la declaración del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, encargado de la causa penal. En los días siguientes se sumarán otras consideraciones particulares para completar la labor.

El principal tema a resolver, de acuerdo al análisis de los legisladores, es el "agujero regulatorio enorme" en el que cayeron las personas fallecidas por el uso de fentanilo contaminado o adulterado, así como sus parientes. Así lo definió Mayoraz, representante de La Libertad Avanza (LLA).

La diputada Silvana Giudici consideró que la atención a las víctimas es uno de los aspectos clave del problema. En este sentido, subrayó: "Esa red falló, sobre todo en Rosario. A los familiares no los atendían, no les daban las historias clínicas. El sistema tiene que reformularse, no sólo a nivel nacional".

La legisladora porteña planteó la necesidad de una reforma para garantizar la trazabilidad, incorporar un registro de antecedentes penales y mejorar el funcionamiento de Anmat porque "la connivencia y la corruptela anidan en la falta de normativa clara". En este sentido, Victoria Tolosa Paz añadió que el organismo no pudo definir cuál es la sanción, la multa y los plazos correspondientes a la fiscalización de los laboratorios en casos como el del fentanilo.

