La Capital | Información General | Ansés

Ansés confirmó un bono de $322.200 para diciembre: quiénes pueden cobrarlo

El beneficio está está dirigido a todas aquellas personas que atraviesan una situación económica compleja y se encuentran desempleados

26 de noviembre 2025 · 12:48hs
Anses publicó las fechas de cobro de cada beneficio

Anses publicó las fechas de cobro de cada beneficio

Mientars completa el calendario de pagos del mes de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmo un bono dirigido a determinados beneficiarios. Se trata de la prestación por desempleo, un pago que está dirigido a todas aquellas personas que atraviesan una situación económica compleja y se encuentran desempleados.

El beneficio consiste en garantizar un ingreso económico mensual fijado en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En este sentido, el organismo divulgó el calendario de pagos de este beneficio y los requisitos para acceder.

Cabe remarcar que en el mes de diciembre se cobra el Sueldo Anual Complementario. En este cotnexto, los desempleados que obtienen el beneficio se preguntan si les corresponde el aguinaldo. En este sentido, el orgnaimos definie que quienes reciben la prestación por desempleo no aceeden al medio aguinaldo de diciembre.

>> Leer más: Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo es un subsidio otorgado por la Ansés para empleados que hayan sido despedidos sin una razón válida, cuyo contrato laboral haya finalizado o que quedaron desempleados por causas externas.

La ayuda económica se determina en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En específico, equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo.

El gobierno nacional confirmó un máximo aproximado de $322.200 para diciembre de este año.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo?

La Ansés establece diferentes requisitos para acceder al beneficio, según la persona que lo solicite:

  • Si se trata de trabajadores permanentes: deben haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido o finalización del contrato.
  • Si se trata de trabajadores eventuales: deben haber trabajado más de 90 días en el último año.
  • Si se trata de trabajadores de la construcción: deben haber realizado mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años antes del fin de la obra o despido.

¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?

Para acceder al beneficio se debe llevar a cabo una inscripción. La misma se tiene que realizarse dentro de los 90 días posteriores al despido o fin del contrato.

El trámite se puede hacer de manera online por la web de Anses o presencialmente en alguna de sus oficinas. Para ello es necesario presentar el DNI y un documento que acredite el desempleo:

  • Si se trata de un despido sin justa causa, se debe presentar el telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
  • Si se trata de un despido por quiebra o concurso preventivo del empleador, se debe presentar una nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, la sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
  • Si se trata de una resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa, se debe presentar el telegrama de intimación y el telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
  • Si se trata de la no renovación de un contrato a plazo fijo, se debe presentar una copia del contrato de trabajo vencido.
  • Si se trata del fallecimiento del empleador, se debe presentar una copia certificada del acta o partida de defunción.
  • Si se trata de desempleo por haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo, se debe presentar el certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Para realizar el trámite de manera virtual hay que acceder Mi ANSES con el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Para realizar el trámite presencialmente, se debe acudir a una oficina de Anses con turno previo.

>> Leer más: Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Noticias relacionadas
Este mes incluye el pago del haber mensaul y de un bono extraordinario para diversos grupos

Anses: cómo continua el calendario de pagos luego del fin de semana largo de noviembre

Algunos beneficiarios de Anses recibirán el aguinaldo en diciembre

Anses: a quiénes les corresponde el cobro del aguinaldo

Cómo quedarán las pensiones tras el anuncio del Prepuesto 2026

Anses confirma en diciembre suba de haberes, bono y aguinaldo: las fechas de cobro

La semaglutida se comercializa en distintas presentaciones. Ozempic es el nombre más conocido 

¿El uso de Ozempic afecta la visión como dijo Robbie Williams?

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lo último

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

La China Suárez habló de Wanda Nara: Nunca fui su amiga

La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

El ministro de Educación, José Goitiy, anticipó la fecha que baraja el gobierno provincial para el inicio de clases. El anuncio oficial llegará en breve
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Ovación
Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado
OVACIÓN

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Policiales
Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La Ciudad
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos