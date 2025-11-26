La Capital | Salud | Ozempic

¿El uso de Ozempic afecta la visión como dijo Robbie Williams?

El cantante inglés comentó que ve cada vez más "borroso", y se lo adjudicó a las inyecciones de semaglutida para bajar de peso. Opina un especialista

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

26 de noviembre 2025 · 11:48hs
La semaglutida se comercializa en distintas presentaciones. Ozempic es el nombre más conocido 

La semaglutida se comercializa en distintas presentaciones. Ozempic es el nombre más conocido 

Robbie Williams, a quien se lo ve mucho más delgado, aseguró que está teniendo dificultades en la vista a causa del uso de inyecciones para bajar de peso, basadas en semaglutida. El cantante británico salió a advertir a la población sobre supuestos efectos no deseados de esta medicación, cuya presentación más conocida es el Ozempic.

“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, declaró al diario británico The Sun. “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”, apuntó.

¿Hay evidencia científica de lo que mencionó el cantante? ¿Existe preocupación entre los pacientes y médicos? La Capital consultó a un especialista y referente en este tema sobre la polémica que desató Williams en torno a uno de los fármacos más usados en los últimos tiempos para descenso de peso. "En relación al planteo que hizo el artista hay que ser cuidadosos porque realmente no sabemos qué tratamiento hizo, si tiene otras condiciones previas como diabetes u otros problemas de salud, y él directamente le adjudicó al fármaco su situación en la vista", dijo Diego Awruch, médico cirujano, especialista en el tratamiento de la obesidad, quien conduce el equipo de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Británico.

En los estudios clínicos que se hicieron al aprobar esta droga, "no aparecen descriptos esos mismos efectos que mencionó Robbie Williams en cuanto a la visión", señaló el médico.

La obesidad, un tema serio

El revuelo que se armó en torno a esta medicación después de las declaraciones de Williams, "viene bien, en todo caso, para reforzar lo que siempre decimos: es necesario hacer los tratamientos con equipos de salud especializados, evitar pensar que este es un fármaco para bajar tres kilos y llegar delgado a las Fiestas o al verano, y tener un control minucioso antes y durante el uso de la medicación".

Awruch, como otros médicos que se dedican a esto, celebran la aparición de estas herramientas que pueden usarse, como otras, en el descenso de peso. "Antes no teníamos nada como estas drogas y eso es positivo, pero deben indicarse de acuerdo a las necesidades reales del paciente con obesidad o con diabetes y obesidad", destacó.

"La obesidad no es una cuestión estética, es una enfermedad compleja que requiere un abordaje integral", enfatizó el especialista.

"No me parece que sea un tema de discusión más allá del vuelo que ha tomado, por la trascendencia que tiene el personaje. No se puede hacer una asociación así directa entre baja visión y semaglutida", destacó.

Hay muchos medicamentos de esta línea en este momento. "Lo más importante es usarlos con el seguimiento adecuado por parte de un equipo especializado en tratamiento del sobrepeso y la obesidad, evitarlo en quienes tienen pocos kilos de más y piensan: me inyecto a ver qué pasa". El especialista dijo que no es raro que "lo compre una persona, una amiga por ejemplo que se lo da a otra, sin ninguna evaluación previa, sin ningún estudio. Eso no va".

2023-11-01 robbie williams.jpg

"Nosotros, como profesionales, antes de indicar esta droga examinamos al paciente, le pedimos análisis, ecografía, y lo vamos siguiendo, ese es el camino que corresponde", destacó Awruch.

¿Cuándo se empezó a usar Ozempic?

Ozempic fue aprobado en 2017 en Estados Unidos, en 2018 en Europa. Se utilizó inicialmente, y se utiliza, para el tratamiento de la diabetes.

Se vio que la gente que tenía indicación de este fármaco también bajaba de peso, con lo cual hubo un boom de la indicación de la droga semaglutida ( Ozempic y otros) y la liraglutida (Saxenda y otros) para el descenso de peso. Los estudios que se requieren, además de una exhaustiva evaluación del paciente y su historia, son: una evaluación cardiovascular, un laboratorio completo, una ecografía para descartar problemas biliares y pancréaticos previos que pueden exacerbarse con el tratamiento, explicó Awruch.

¿Qué efectos se conocen?

"Los efectos positivos sin dudas son una mejoría en los parámetros de diabetes, como primer paso, y una baja de peso del 5 al 15% con todos los beneficios que eso tiene sobre la parte cardiometabólica y neurológica de personas con exceso de peso", dijo el profesional. Es una medicación valiosa en el marco de un tratamiento, ya que en el 70 por ciento de los pacientes "la medicación funciona bien".

Uno de los aspectos no deseados que se mencionan como "nuevos" son los cálculos renales o vesiculares, "pero eso puede pasar siempre que se baja de peso muy rápido, y ocurre con la cirugía bariátrica también y otros métodos que ayudan al descenso rápido. Insisto: lo que se precisa es seguimiento médico con cualquier medicación o terapia de descenso de peso", comentó Awruch.

Cuando fue el furor de Ozempic, empezó a venderse sin control: "Muchas personas accedían a las inyecciones por una consulta por videollamada o encontraban a quien se lo suministraba sin indicación de un especialista. Incluso se llegó al punto en el que los pacientes que lo necesitaban realmente para tratar su diabetes no lo conseguían. En definitiva, siempre hay que analizar beneficios y riesgos, y eso lo hace un equipo profesional", remarcó el especialista.

Noticias relacionadas
Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación, fue diagnosticado en 2021. Creó una Fundación para ayudar a personas con ELA 

ELA, una enfermedad que recuerda que la vida es hoy

Los participantes del Patagonia Synuclein Workshop 2025, reunidos en Villa La Angostura.

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

El novedoso dispositivo para Parkinson se aplicó a una mujer adulta que vive en Entre Ríos.

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

 Un brote registrado en Formosa alertó al resto del país. 

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Luciano, premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

"Luciano", premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón
POLICIALES

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La Ciudad
Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel