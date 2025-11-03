La Capital | La Ciudad | Rosario

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

La comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la causa del fentanilo adulterado sesionó este lunes en Rosario. La ciudad tiene casi un 40% de los casos fatales de todo el país.

3 de noviembre 2025 · 17:33hs
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la causa del fentanilo contaminado sesionó este lunes en Rosario en su séptima reunión, dónde escucharon la palabra de 12 familias y expusieron detalles de la investigación que lleva adelante la justicia. Según el último reporte oficial, solo en la ciudad hay 49 casos fatales confirmados, de los 124 fallecidos a nivel nacional por este opioide adulterado.

Diputados nacionales llegaron a la ciudad, otros estuvieron por Zoom, y escucharon los crudos testimonios, consultaron sobre los casos y destacaron el avance de la investigación que conduce el juez Ernesto Kreplak en el Juzgado N° 3 de La Plata, ya que se trata de una causa federal..

La comisión fue inaugurada por la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, que celebró que la comisión llegue al Palacio Vasallo “porque este lugar es de todos los rosarinos”.

Más tarde le dio la palabra Mónica Fein, presidenta de la comisión especial de la Cámara de Diputados. La legisladora nacional reconoció que está sesión fue iniciativa de los familiares y repasó el trabajo de la comisión, que recibió a autoridades médicas del Hospital Italiano de La Plata, dónde surgieron años primera casos, solicitó información a Anmat, Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación y escucharon declaraciones de otras familias de todo el país.

Para Fein, las 124 muertes oficiales se tratan de una “tragedia sanitaria” por la falta de “musculo” en el sistema, es decir, una trazabilidad para detectar la falla del lote que afectó las terapias intensivas del sistema público y privado. La comisión tiene como objetivo lograr “normas regulatorias para evitar que vuelva a suceder”, explicó la diputada socialista.

En los casi dos meses de existencia, en la comisión se explicaron procesos médicos y regulaciones al sistema de fármacos, sin inmiscuirse en el proceso judicial que avanza en La Plata. Hasta la propia Silvia Gudici, vicepresidenta de la comisión, destacó el trabajo del juez Ernesto Kreplak del cual había presentado reparos en primera instancia. A Kreplak se lo apuntó por ser hermano con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Con el correr del trabajo del juez, legisladores y familiares querellantes reconocieron su terea como magistrado.

Detalles de la investigación por fentanilo adulterado

En medio de los testimonios de las familias, la diputada Victoria Tolosa Paz pidió la palabra para exponer los pormenores de la investigación de Kreplak en Santa Fe. El juzgado de La Plata logró detectar más de 90 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país que fueron distribuidos a 51 hospitales, sanatorios y clínicas de cinco jurisdicciones: la Ciudad de Buenos, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa.

De los 51 efectores de salud que compraron el opioide dañado, 22 fueron de Santa Fe que adquirieron más de 39 mil ampollas de fentanilo adulterado (llegaron a aplicarse más de 22 mil), pero solo nueve identificaron casos: El hospital Italiano (5 víctimas en el sur y 14 en la sede centro), en el Sanatorio Parque (11), Sanatorio de Niños (2), ICR (4), Sanatorio Laprida (5), en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez -Heca- (8), Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe (8) y el Hospital Dr. José María Cullen (2).

Tolosa Paz planteó que se trata de 59 victimas fatales en toda la provincia, 49 en Rosario. En este sentido, remarcó que se trata de número oficial y que "completar el mapa de víctimas va a llevar un tiempo", pero "del número de aplicación de ampollas y el saldo de víctimas es lo que el juez llama el número negro en esta provincia y en todas”.

En la jornada estuvieron presentes también los diputados nacionales Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria, Santa Fe), Silvana Myriam Giudici (PRO, Ciudad de Buenos Aires), Mónica Fein (Encuentro Federal, Santa Fe), Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria, Ciudad de Buenos Aires) y Christian Carreras y Vilma Ana Ripoll (FIT-Unidad, Provincia de Buenos Aires).

Las leyes que faltan

Los allegados a las víctimas sostienen que la crisis del fentanilo adulterado no se reduce a un laboratorio que operaba en dudosas condiciones, ni a un organismo de control que incumplió con su tarea, sino que es producto de un combo explosivo entre la mala praxis, falta de fiscalización y omisión de información, entre otras falencias.

Por eso, presentaron a los legisladores una nota con diversas propuestas. Una de ellas reclama una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral, que incluye el registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente.

Además, advierten sobre la necesidad de digitalizar y centralizar la información sanitaria, la creación de un sistema nacional de alerta y notificación inmediata que active de forma automática alertas ante sospechas de contaminación, efectos adversos o irregularidades en medicamentos, e incorpore sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información.

Por otro lado, reclaman el fortalecimiento de la Anmat con la ampliación de competencias, recursos y fiscalización digital; exigencia de reportes virtuales de producción, calidad y eventuales irregularidades; formación de profesionales y responsables sanitarios en control de calidad, trazabilidad y reportes sanitarios.

Y, por último, piden hacer más estricta la fiscalización de la industria farmacéutica y hospitales; la creación de un sistema virtual que constate cantidad y calidad del producto, profesionales intervinientes en el proceso de producción; fundamentar la cantidad de producción de acuerdo a la demanda del mercado y calificar a la empresa de acuerdo a la calidad del producto.

El fentanilo es un opioide utilizado para tratar el dolor, sobre todo en las áreas críticas. En abril pasado, el Hospital Italiano de La Plata comenzó a registrar un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva. Al investigar este brote, hallaron restos de ambos patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.

El 7 de mayo, ese centro de salud informó los casos y al día siguiente la Anmat emitió un alerta para que no se utilizara ese lote de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”. Seis días después, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico y se clausuró la planta del laboratorio.

De acuerdo a la investigación judicial, hay 124 personas afectadas por la administración del fármaco. Un número que podría ser mayor de acuerdo a la cantidad de ampollas que se utilizaron en hospitales y sanatorios de todo el país.

Imputados y detenidos

En la causa judicial, que lleva adelante en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, hay 17 personas imputadas, que hasta el momento están vinculadas a la fabricación de las ampollas del medicamento. La justicia investiga la producción, distribución de medicamentos adulterados y un posible desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, por el manejo y desvío no autorizado de fentanilo, y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria y de procesos de fabricación, con el objetivo de encubrir las irregularidades en la producción, control de calidad, distribución y trazabilidad de los lotes adulterados.

En la causa del fentanilo contaminado se investiga desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo SA y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia).

Según lo publicado por la Justicia de La Plata, donde se investiga esta causa, hay notificados 124 casos de pacientes víctimas fatales del fentanilo contaminado: 59 en la provincia de Santa Fe, de los cuales 49 fueron en Rosario; 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 caso en la Ciudad de Buenos Aires.

Ernesto Kreplak dictó el procesamiento y convirtió en prisión preventiva las detenciones del titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi.

También dictó el procesamiento sin prisión preventiva de María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual.

