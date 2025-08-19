La Capital | Política | Fantino

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud

El conductor cargó contra Mario Lugones, quien dio explicaciones endebles en una entrevista. "Si lo rompimos por el Vacunatorio Vip al finado Ginés a este también”, disparó

19 de agosto 2025 · 10:05hs
Fantino cargó contra el ministro de Salud

Fantino cargó contra el ministro de Salud

El conductor Alejandro Fantino, afín al gobierno nacional, se enfureció en su programa Neura y pidió la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo del fentanilo contaminado que se estimam provocó más de 100 pacientes muertos.

"Me avergüenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Le pesan esas muertes Mario", dijo el conductor respecto a la entrevista que ofreció el ministro en la que se lo vio nervioso y hasta rompió en llanto.

Cuando promediaba el programa donde hablaban sobre los casos de fentanilo contaminado que fueron fabricados por el laboratorio HLB Pharma y Fantino criticaba al ministro, recibió señas detrás de cámaras por un supuesto llamado de alguien que pedía frenarlo. Vale recordar que Lugones es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor presidencial.

Fantino sobre fentanilo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattsalic/status/1957647928249430052&partner=&hide_thread=false

"Ya lo sé, Leo, lo lamento hermano, 100 muertos. Que me chupe bien la..., el que te llamó. Ida y vuelta. Si quiere me tiro mermelada de arándanos para que le guste más. No me rompan los huevos, no me llamen", continuó.

"Mario agarrá los bolsos y picá hermano. Volá. Las explicaciones que diste fueron berretas. Asco me da”, continuó elevando su tono cada vez más.

"Murieron más de 100. Que este viejo choto renuncie. Mario Lugones. Sí, a vos papá, renunciá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos. No llores con lágrimas lo que no pudiste defender con tu expertise médico. Sos un inútil, no te creo nada que andés llorando o te tiemble la mano”.

“La rata de Furfaro (dueño del laboratorio) a Guantánamo, pero Lugones, no te pido…bueno no sé… si te dieron el informe como dice el laboratorio y tardaron en sacarla de circulación… Si lo rompimos por el Vacunatorio Vip al finado Ginés a este también”, dijo y se fue del estudio.

Fentanilo en Rosario

En Rosario, hay decenas de casos fatales. El intendente Pablo Javkin consideró que el caso del fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, será "la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país". De momento, se investiga la muerte de más de 90 personas por los lotes contaminados, pero el avance de la investigación puede elevar la cantidad de víctimas fatales.

"Estuvimos reunidos con familiares que tienen víctimas de fentanilo y es lo que estamos aportando a la causa. Hay un lote de fentanilo contaminado que genera dos bacterias específicas. A fines de 2024, que es lo que hoy se está investigando, se detectó en ese laboratorio la presencia de esa bacteria en otra droga que también se reprodujo en HBL Pharma", sostuvo Javkin.

El mandatario local indicó que el 7 de mayo la Municipalidad de Rosario recibió la primera alerta de la Anmat y que, tras ello, se ordenó el inmediato retiro del lote de fentanilo contaminado del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y de la red de farmacias del municipio. Luego, comenzó una investigación para saber cuántos pacientes a los que se le habían aplicado las ampollas de ese lote habían fallecido. Sobre ello, explicó: "Nos dio que eran ocho casos en el hospital de emergencias, que sólo aplica fentanilo en casos de terapia intensiva. Nos comunicamos con los familiares y nos constituimos como querellantes en la causa". También el gobierno de Santa Fe y varias familias de víctimas son querellantes.

