El truco de Google para viajar por menos plata: cómo conseguir vuelos baratos

La selección de un destino para viajar tiene sus complejidades. No siempre se está seguro acerca de adónde ir, e incluso cuando se define, muchas veces la llegada a la meta implica distintos asuntos que resolver. Así, se deben analizar cuestiones como los precios, las ofertas de los hoteles y aerolíneas, los requisitos para ingresar a cada país, la economía local, etc.

Cómo es el truco de Google para conseguir vuelos baratos

El truco es sencillo y no demanda demasiados pasos, pero el mapa es tan vasto que se pueden pasar horas explorándolo. La función que permite encontrar vuelos baratos se llama “Google Flights”. Ingresando esa sección en el buscador, rápidamente se podrá acceder a la página.

Una vez abierta la función “Google Flights”, aparecerá una especie de buscador donde se deberán ingresar los filtros de búsqueda para el vuelo. Si se sabe específicamente hacia dónde se desea volar, se puede ingresar el punto de salida, el de llegada, la cantidad de pasajeros, la clase, la fecha, etc. Sin embargo, el truco está en solo colocar el punto de partida y dejar los demás datos incompletos. De esta manera, no se limitará la búsqueda y Google ofrecerá una variedad de opciones en la que será imposible no encontrar al menos una oferta atractiva.

Una vez completado ese paso, se debe seleccionar “Explorar” y entonces se desplegará un mapa. En la parte izquierda de la pantalla se mostrará una barra en la que se podrán ir agregando filtros si se requieren. Si no, la forma más recomendada de visitar el mapa es ir acercando y alejando el cursor para moverlo y visualizar los precios de cada lugar. A medida que se agrande el mapa con el mousse, se mostrarán más opciones.

En esa barra lateral, además, Google explica el estado de las ofertas. A partir de los colores verde, amarillo y rojo determina si los precios están más económicos o elevados que lo habitual, o si están dentro del estándar, para que el usuario pueda hacerse una idea del valor más común y compararlo.

Una vez en el mapa solo queda recorrerlo. Mientras mayor flexibilidad se pueda aceptar en las fechas y destinos, mejores ofertas se conseguirán. Si se desea seleccionar alguno, simplemente basta con hacer “click” en el precio para que se despliegue la información del destino en la barra izquierda. Allí aparecerá la opción “Ver vuelos” y seleccionándola, Google dirigirá al usuario a otra página.

En esa nueva pestaña se expondrán los vuelos recomendados y los más económicos, con información acerca del pasaje. Así se podrá conocer la aerolínea encargada, el equipaje permitido, el tipo de asiento, si es directo o cuáles escalas se harán. Con diferentes fechas y precios, se podrán ver las mejores ofertas para ese destino, y si se toma la decisión de embarcarse, en la pantalla quedan expuestas las opciones de reserva. Por lo tanto, el usuario podrá elegir si desea efectuar su compra desde la página de la aerolínea o desde otras páginas de vuelos, también comparando la diferencia de precios en cada una. Con un simple click en “continuar”, Google dirigirá al usuario a la página de compra.