"El Popeye ruso": se inyectó vaselina en los bíceps y ahora puede perder ambos brazos

El exsoldado de 29 años se hizo viral en redes sociales por su particular aspecto físico. Podría ser amputado por el nivel de infección

El exsoldado ruso Kirill Tereshin se hizo viral en redes sociales luego de inyectarse vaselina para hacer “crecer” sus bíceps. ¿Su objetivo? Tener brazos gigantes. El problema es que ahora corre el riesgo de perder ambas extremidades. Por esta particular decisión estética, se ganó un apodo " El popeye ruso”.

Además de haber servido en las fuerzas armadas rusas, Tereshin es influencer -cosecha más de 250 mil seguidores en Instagram- y aspirante a fisicoculturista. No obstante, tras aplicarse sustancias tóxicas para el organismo , s u equipo médico está considerando amputarle ambos brazos, según contó el joven de 29 años en sus redes sociales.

En particular, e l joven ruso se comenzó a aplicar hace algunos años vaselina y synthol, una mezcla aceite, analgésicos y alcohol utilizada por algunos culturistas para modificar la apariencia muscular de forma inmediata. Estas sustancias solo aportan un efecto visual. Si bien distorsionan el contorno corporal, también afecta el funcionamiento normal de los músculos.

La popularidad de Kirill Tereshin se disparó en el año 2017, cuando el joven se empezó a aplicar synthol en sus bíceps con el objetivo de que crezcan de manera desproporcionada. Por sus pa rticular aspecto físico y la forma de sus brazos , comenzó a ser conocido como "Popeye" en redes.

Tiempo después el joven ruso empezó a aplicarse también vaselina. Es en ese momento que las inyecciones superaron el efecto estético y el cuerpo de Tereshin comenzó a rechazar las sustancias, provocando severos daños internos.

Entre las infecciones más graves que sufrió el influencer se encuentra una reacción de fibrosis tisular, la cual consistente en el endurecimiento patológico del músculo inyectado por la acumulación de material ajeno. Luego la necrosis avanzó y agravó la situación.

Ahora, sus médicos estudian una amputación de ambos brazos para cortar de raíz con la infección, según reportó The Washington Post.

"Cometí una estupidez y aún la estoy pagando...", escribió el influencer ruso en sus redes sociales.