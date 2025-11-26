La Capital | Información General | Popeye

"El Popeye ruso": se inyectó vaselina en los bíceps y ahora puede perder ambos brazos

El exsoldado de 29 años se hizo viral en redes sociales por su particular aspecto físico. Podría ser amputado por el nivel de infección

26 de noviembre 2025 · 16:07hs
Kirill Tereshin

Kirill Tereshin, el "Popeye" ruso

El exsoldado ruso Kirill Tereshin se hizo viral en redes sociales luego de inyectarse vaselina para hacer “crecer” sus bíceps. ¿Su objetivo? Tener brazos gigantes. El problema es que ahora corre el riesgo de perder ambas extremidades. Por esta particular decisión estética, se ganó un apodo "El popeye ruso”.

Además de haber servido en las fuerzas armadas rusas, Tereshin es influencer -cosecha más de 250 mil seguidores en Instagram- y aspirante a fisicoculturista. No obstante, tras aplicarse sustancias tóxicas para el organismo, su equipo médico está considerando amputarle ambos brazos, según contó el joven de 29 años en sus redes sociales.

En particular, el joven ruso se comenzó a aplicar hace algunos años vaselina y synthol, una mezcla aceite, analgésicos y alcohol utilizada por algunos culturistas para modificar la apariencia muscular de forma inmediata. Estas sustancias solo aportan un efecto visual. Si bien distorsionan el contorno corporal, también afecta el funcionamiento normal de los músculos.

La historia de “El Popeye ruso”

La popularidad de Kirill Tereshin se disparó en el año 2017, cuando el joven se empezó a aplicar synthol en sus bíceps con el objetivo de que crezcan de manera desproporcionada. Por sus particular aspecto físico y la forma de sus brazos, comenzó a ser conocido como "Popeye" en redes.

Tiempo después el joven ruso empezó a aplicarse también vaselina. Es en ese momento que las inyecciones superaron el efecto estético y el cuerpo de Tereshin comenzó a rechazar las sustancias, provocando severos daños internos.

Entre las infecciones más graves que sufrió el influencer se encuentra una reacción de fibrosis tisular, la cual consistente en el endurecimiento patológico del músculo inyectado por la acumulación de material ajeno. Luego la necrosis avanzó y agravó la situación.

Ahora, sus médicos estudian una amputación de ambos brazos para cortar de raíz con la infección, según reportó The Washington Post.

"Cometí una estupidez y aún la estoy pagando...", escribió el influencer ruso en sus redes sociales.

Los legisladores tuvieron el último encuentro para preparar el informe sobre fentanilo.

Fentanilo contaminado: Anmat y el Ministerio de Salud pegaron el faltazo en Diputados

El Black Friday busca incentivar las compras de cara a la temporada navideña

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

En el 2026 habrá como mínimo 16 días festivos para el turismo y descanso de los argentinos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Activistas realizan una presentación en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Roma.

Italia reconoce el delito de femicidio y lo castiga con cadena perpetua

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policiales

La Ciudad

motores

Economía

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Ovación

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Policiales

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

La Ciudad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

POLICIALES

Información General

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Policiales

Ovación

Ovación

La Ciudad

Política

Política

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Información General

Economía

Economía

Economía

