El Papa Francisco pidió por la liberación de los rehenes israelíes y a un cese al fuego en Gaza

En su mensaje del domingo de Pascua, el sumo pontífice invitó a los fieles no ceder a la lógica de las armas.

El Papa Francisco pidió este domingo por la liberación de los rehenes israelíes y un inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza . En su mensaje de Pascua, el pontífice argentino instó a no ceder "a la lógica de las armas".

De Ucrania a Gaza, el Papa Francisco pasó revista este domingo de los diferentes conflictos que azotan el mundo y reflexionó: "No permitamos que las hostilidades en curso continúen afectando gravemente a la población civil, ya de por sí extenuada, y principalmente a los niños. Cuánto sufrimiento vemos en sus ojos. Con su mirada nos preguntan: ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción?".

Durante su bendición urbi et orbi, el Papa dijo que la guerra "es siempre un absurdo y una derrota", por lo que agregó: "No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme".