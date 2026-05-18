Argentina jugará el Mundial por primera vez, con aporte clave de jugadoras de Central y Newell's

Lola Conde y Julieta Aguilar, de Central y Newell’s directo a la selección argentina Sub-17. Hicieron un gran torneo Sudamericano en Asunción y lograron el pasaje a la Copa del Mundo en África.

Argentina tiene una tradición futbolística brillante. Decir eso no descubre nada. Pero pocos, quizás, saben que todavía existía un torneo organizado por FIFA que la selección aún no había disputado: el Mundial Sub-17 femenino. Ahora la colección está completa.

La albiceleste se quedó con uno de los cuatro cupos que dio el Sudamericano de Asunción para el Mundial de Marruecos, que será del 17 de octubre al 7 de noviembre próximo. El subcampeonato le alcanzó para estar en la cita máxima del fútbol.

Luego de finalizar primera en su zona, dejó en el camino a Venezuela en semifinales y cayó por el título ante la poderosa Brasil, aunque el objetivo ya estaba consumado de forma anticipada.

El talento local no faltó en la proeza. Lola Conde, mediocampista de Central de 16 años, dijo presente con gol incluido, lo mismo que la jovencita Julieta Aguilar, delantera quinceañera que viste la casaca de Newell’s. “Jugar un Mundial es el sueño de cualquier jugadora”, coincidieron ambas en una charla con Ovación, con una emoción que aún es memoria viva.

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Primera en la fase de grupos

Argentina terminó liderando el grupo A con 8 puntos producto de dos victorias y dos empates, misma cantidad que Chile y Colombia, aunque con mayor diferencia de gol albiceleste.

El estreno fue ante las locales de Paraguay en el estadio CARFEM de Asunción. El triunfo fue con un claro 2-0 con tantos de Oriana Gómez y la delantera de Newell’s Julieta Aguilar. Luego fue empate 1-1 ante Colombia con festejo de Macarena Torre, tras lo cual llegaría la goleada 3-0 frente a Bolivia en el estadio Ameliano, con gritos de la mediocampista de Central Lola Conde de tiro libre, Agustina Maldonado y Lola Hernández. El cierre de la fase de grupos fue con un vibrante 2-2 ante Chile, con Josefina Galarza y Mercedes Diz de goleadoras.

El pasaje al Marruecos

Las semifinales la pusieron frente a Venezuela por una de las dos chances de clasificar al Mundial de Marruecos. Las finalistas se quedaban con dos cupos y las perdedoras de semifinales jugaban ante las terceras de cada grupo por los restantes dos lugares en el Mundial.

Las chicas argentinas no desperdiciaron la primera oportunidad. El equipo de Christian Meloni se impuso ante la vinotinto gracias a un penal cometido sobre Mercedes Diz en el cierre del encuentro. Agustina Maldonado se hizo cargo de la ejecución y desató el festejo nacional a los 87’ para sellar la histórica clasificación al único Mundial que Argentina aún no había disputado.

La final fue anecdótica pero no menos importante. El clásico de siempre: Argentina-Brasil. La tarde empezó perfecta para el equipo argentino gracias al tempranero gol de Mercedes Diz a los 6’, pero la poderosa verdeamarela metió una ráfaga para darlo vuelta e irse 3-1 al descanso. El descuento 2-3 de Josefina Galarza promediando el complemento no alcanzó, aunque el objetivo ya estaba cumplido. Argentina había hecho historia con un grupo de jovencitas que escribieron una página gigante para el fútbol argentino.

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Lola Conde: “Estoy orgullosa del grupo”

La volante de Central sintetizó las emociones que vivieron en el Sudamericano de una manera que te transportaba directamente a aquel momento. “Estoy muy contenta de haber podido vivir esa experiencia, de jugar un Sudamericano con la selección. Pudimos cumplir el objetivo de clasificar al Mundial Sub-17 por primera vez en la historia. Estoy muy contenta y orgullosa del grupo hermoso que se armó. Y agradecida con mis compañeras, el cuerpo técnico y mi club. El torneo lo preparamos partido a partido, sin adelantarnos. La fase final la encaramos con mucha seriedad y confianza. A la vez tratamos de disfrutarlo, porque llegar a una final encima con Brasil es una experiencia única”, cerró.

La jugadora que pasó por Unión Americana, Grupo Ekipo, Jockey Club y actualmente viste la auriazul, trazó la meta para el Mundial: “Las expectativas para el Mundial son muy altas. Estamos ilusionadas, con muchas ganas y sabiendo que vamos a dejar todo en los entrenamientos para llegar de la mejor manera a nivel individual y colectivo. Jugar un Mundial es el sueño de cualquier jugadora. Es un desafío enorme”.

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Julieta Aguilar: “Logramos algo histórico”

La delantera de 15 años también resaltó la sinergia grupal para consumar el objetivo primario. “Hicimos un torneo inigualable, donde se formó un grupo inolvidable, con todas luchando para el mismo lado. Siempre tuvimos presente que el primer objetivo era clasificar al Mundial. Sabíamos que no iba a ser fácil. Cada partido se vivió con una mezcla de nerviosismo y presión, pero lo pudimos sacar adelante de manera grupal”, contó Julieta.

Con pasado en Unión y Progreso de Villa Gobernador Gálvez, donde llegó a los 4 años, y Renato Cesarini, la carrera de Juli Aguilar pegará un salto directo hacia el torneo que cualquier jugadora sueña disputar. Así lo describió: “Conseguir el objetivo nos dio una sensación de alivio y emoción. Valió la pena el esfuerzo de cada una de nosotras. No hay nada más lindo que vestir la camiseta argentina, ver la bandera, a tu familia en la tribuna, cantar el himno. Tener tu apellido estampado en la camiseta más linda del mundo es algo único. Logramos algo histórico. Ya pensando en el Mundial, las expectativas que tenemos pasan por hacer un buen torneo y dejar a la selección en lo más alto siempre”, finalizó la atacante leprosa.