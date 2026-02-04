La Capital | Información General | víctimas

Un centenar de víctimas denunció que los nuevos archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de su página miles de documentos relacionados con el caso del magnate y delincuente sexual

4 de febrero 2026
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un documento publicado en la causa Epstein.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de su página miles de documentos relacionados con el caso del magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, luego de que las víctimas denunciaran que sus identidades habían resultado comprometidas.

Los abogados de las víctimas de Epstein dijeron que las deficiencias en la edición de los archivos publicados el viernes habían "trastocado" la vida de casi cien víctimas.

>> Leer más: Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

En los documentos publicados se incluían direcciones de correo electrónico y fotografías de desnudos en las que se podían identificar los nombres y rostros de posibles víctimas.

Las sobrevivientes emitieron un comunicado en el que calificaron la divulgación de "indignante" y señalaron que no deberían ser "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

Fallos "técnicos o humanos"

El Departamento de Justicia dijo que retiró todos los archivos señalados y que los errores se debieron a "fallos técnicos o humanos".

"Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran" fueron "retirados para su posterior edición", declaró el Departamento de Justicia en una carta presentada ante un juez federal.

La instancia judicial indicó que continúa examinando las nuevas solicitudes y verificando si existen otros documentos que requieran una edición adicional. Añadió que también se retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente.

El gobierno federal debía eliminar los detalles que pudieran identificar a las víctimas según los términos de la publicación, que fue ordenada luego de que ambas Cámaras del Congreso aprobaran una medida que obligaba a divulgar los documentos.

Violación a la privacidad de las víctimas

Dos abogados que representan a las víctimas habían solicitado el viernes a un juez federal en Nueva York que ordenara retirar el sitio web que aloja los archivos y calificaron la divulgación como "la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos".

Los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards afirmaron que se trataba de "una emergencia en curso que requiere intervención judicial inmediata", debido a que el Departamento de Justicia "falló en ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación personal en miles de casos".

Una de las víctimas describió la publicación como "una amenaza para su vida" y otra que dijo haber recibido amenazas de muerte después de que se publicaran sus datos bancarios privados.

Otra de las víctimas de Epstein, Lisa Phillips, dijo que el Departamento de Justicia incumplió tres requisitos: "En primer lugar, muchos documentos aún no se han divulgado. En segundo lugar, la fecha fijada para la publicación ya ha pasado. Y en tercer lugar, el Departamento de Justicia publicó los nombres de muchas de las sobrevivientes".

"En algunos casos los nombres aparecen tachados, pero aun así se pueden leer", añadió Gloria Allred, abogada que representó a muchas de las víctimas de Epstein.

