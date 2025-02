Delta Airlines ofrece indemnizar con 30 mil dólares a cada pasajero del accidente de Toronto

Las autoridades canadienses continúan investigando las causas del accidente, que no dejó víctimas mortales.

El siniestro, ocurrido en el aeropuerto Pearson de Toronto, dejó 21 heridos, de los cuales tres estaban en estado grave y fueron evacuados en helicóptero: un menor, un hombre de unos 60 años y un mujer de unos 40 años.

Al momento, 20 de los pasajeros que fueron trasladados al hospital recibieron el alta médica, de acuerdo con un comunicado de la empresa, que indicó que comenzará a devolver a sus clientes su equipaje y pertenencias personales una vez que las autoridades hayan retirado los objetos del avión “de forma segura”.

