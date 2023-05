Del conurbano a Vogue: Anabel Sánchez firmó con la agencia de la China Suárez y Zaira Nara

El casting de Anabel Sánchez - Minuto Argentina

Anabel vive con su mamá, sus hermanitos de 7 y 3 años y su hermana de 16 que es una boxeadora muy conocida en Solano. Habitan en una típica casa del conurbano sobre una calle de tierra con veredas de pasto. Arriba de su casa está la de sus abuelos.

“Mi mamá está muy contenta con todo lo que me está pasando – explica la modelo-. Ella me acompañó a los primeras sesiones de fotos en Buenos Aires para cuidarme porque no sabía dónde me estaba metiendo. Y ahora está feliz como yo porque ve que puedo empezar a cumplir mis sueños”.

Hasta hace 3 años toda la familia de Anabel vivía con un padre, "violento y abusador", según manifiestan las mujeres de la familia.

“No nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio – se confiesa con bronca la chica viral-. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja”.