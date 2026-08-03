WhatsApp Web habilitó las videollamadas: cómo funcionan

Ahora los usuarios pueden unirse a videollamadas desde sus computadoras ingresando a WhatsApp directamente desde la web. Los detalles de la novedad

WhatsApp sumó una función interesante para los usuarios que utilizan la plataforma desde la web. Ahora, se pueden efectuar llamadas y videollamadas desde computadoras, no solo desde el celular. Además, se puede acceder a herramientas como compartir la pantalla.

La novedad permite atender y realizar llamadas desde la versión web como si se estuviera utilizando el celular. Inicialmente, la función estuvo disponible únicamente para chats individuales pero de a poco se está incorporando la posibilidad de sumarse a llamadas grupales.

Las llamadas vía WhatsApp Web funcionan como en la versión para dispositivos móviles. Al abrir un chat individual, en la parte superior de la pantalla, donde se encuentra el nombre del contacto, aparecen los íconos de llamada o videollamada.

Al clickear en los íconos, directamente se iniciará la llamada. La primera vez probablemente se le solicite al usuario que permita el acceso de WhatsApp al micrófono y/o cámara. Una vez configurado esto, ya no lo volverá a pedir. Asimismo, se podrán aceptar llamadas entrantes desde la versión web.

Un dato a tener en cuenta es que durante las videollamadas se permite utilizar la función de compartir pantalla también en la versión web. Así, el usuario puede compartir en tiempo real el contenido de su pantalla, ideal para presentar documentos, diapositivas y todo tipo de materiales.

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Acerca de las llamadas de WhatsApp

Las llamadas y videollamadas de WhatsApp ofrecen distintas ventajas que vale la pena considerar. Su gran atractivo reside en que son 100% gratuitas y no imponen límites de tiempo, por lo que los usuarios pueden comunicarse desde cualquier parte del mundo sin costo.

Las llamadas se pueden realizar de forma individual o en grupos tanto con iOs y Android como en la versión web. Los usuarios se pueden conectar mediante dispositivos móviles, computadoras de escritorio o tablets a nivel internacional.

Además, las llamadas de WhatsApp están siempre cifradas de extremo a extremo, por lo que los datos de los usuarios se encuentran protegidos.

La aplicación busca ofrecer una experiencia destacada con audio confiable e imagen que llega a calidad HD. También ofrece efectos y filtros para que los usuarios personalicen su imagen como deseen.