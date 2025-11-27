Todo lo que se sabe hasta ahora del cierre de Whirlpool: cuál será el nuevo rumbo de la empresa

De manera inesperada, Whirlpool cerró su planta ubicada en Pilar , provincia de Buenos Aires. Esta decisión llevó al despido de 220 trabajadores que prestaban servicios para la fábrica de electrodomésticos.

La planta de Pilar era la única sede producción propia ubicada en Argentina de la empresa estadounidense, que abrió en el año 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, quien participó en el corte de cintas en la fábrica.

Al momento de inaugurar, la marca producía entre 500 y 600 lavarropas por día. Pero en noviembre de 2025 apenas superaba los 400.

Cuál será el futuro de Whirlpool

Según informó la compañía, Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en Argentina, instaladas hace ya 35 años. Sin embargo, abandonan la producción para apostar por “un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”.

En otras palabras, la marca pasará a importar productos del exterior, los cuales tendrán un costo menor, dejando de lado la fabricación local, lo que lleva a la pérdida de puestos de trabajos en el mercado interno.

Los 220 despidos

La primera señal del cierre se dio a principios de noviembre, cuando todos los empleados eventuales fueron relegados. Luego la empresa decidió el adelanto de las vacaciones al 22 de diciembre. Ahora, con el hecho consumado los 220 trabajadores de la planta permanente quedaron sin trabajo.

Entre los 220 despidos se encuentran operarios de planta de producción y empleados del área de ingeniería, calidad u obreros especializados. “Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía al referirse a las negociaciones que se están abordando con el gremio, según consignó Infobae.

Cierre sin previo aviso

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas, empleado de la compañía, al programa radial Materia Prima (FM Plaza 92.1) este miércoles por la mañana. Los trabajadores rechazaron la movilidad y aguardan certezas en la playa que fue utilizada para carga y descarga de los productos.

El mismo trabajador reconoció que los productos nacionales de Whirlpool cuestan el doble que su competencia de origen chino: “Un lavarropas con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre 800 mil y 1 millón de pesos. Uno de marca china puede conseguirse a mitad de precio”.