Todo lo que se sabe hasta ahora del cierre de Whirlpool: cuál será el nuevo rumbo de la empresa

La compañía cerró su única planta de producción ubicada en Pilar. Despidió, sin previo aviso, a 220 trabajadores

27 de noviembre 2025 · 11:07hs
Whirpool cerró su única planta de producción ubicada en Pilar

Whirpool cerró su única planta de producción ubicada en Pilar

De manera inesperada, Whirlpool cerró su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. Esta decisión llevó al despido de 220 trabajadores que prestaban servicios para la fábrica de electrodomésticos.

La planta de Pilar era la única sede producción propia ubicada en Argentina de la empresa estadounidense, que abrió en el año 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, quien participó en el corte de cintas en la fábrica.

Al momento de inaugurar, la marca producía entre 500 y 600 lavarropas por día. Pero en noviembre de 2025 apenas superaba los 400.

Cuál será el futuro de Whirlpool

Según informó la compañía, Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en Argentina, instaladas hace ya 35 años. Sin embargo, abandonan la producción para apostar por “un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”.

En otras palabras, la marca pasará a importar productos del exterior, los cuales tendrán un costo menor, dejando de lado la fabricación local, lo que lleva a la pérdida de puestos de trabajos en el mercado interno.

Los 220 despidos

La primera señal del cierre se dio a principios de noviembre, cuando todos los empleados eventuales fueron relegados. Luego la empresa decidió el adelanto de las vacaciones al 22 de diciembre. Ahora, con el hecho consumado los 220 trabajadores de la planta permanente quedaron sin trabajo.

Entre los 220 despidos se encuentran operarios de planta de producción y empleados del área de ingeniería, calidad u obreros especializados. “Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía al referirse a las negociaciones que se están abordando con el gremio, según consignó Infobae.

Cierre sin previo aviso

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas, empleado de la compañía, al programa radial Materia Prima (FM Plaza 92.1) este miércoles por la mañana. Los trabajadores rechazaron la movilidad y aguardan certezas en la playa que fue utilizada para carga y descarga de los productos.

El mismo trabajador reconoció que los productos nacionales de Whirlpool cuestan el doble que su competencia de origen chino: “Un lavarropas con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre 800 mil y 1 millón de pesos. Uno de marca china puede conseguirse a mitad de precio”.

A través del Banco Nación, Ansés ofrece créditos para los jubilados que cobren sus prestaciones

Créditos para jubilados: qué banco ofrece préstamos de hasta 50 millones de pesos

Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo records

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

un italiano se disfrazo de su madre fallecida para cobrar su pension

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima

La titular del organismo, Mónica Fein, dijo que el documento "planteará todas las normativas que hay que modificar" para que no vuelva a ocurrir contaminación de medicamentos
Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Ovación
Por Hernán Cabrera
Ovación

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Policiales
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

La Ciudad
La Ciudad

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario