Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: dos detenidos y secuestro de dispositivos

La Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en la zona noroeste de Rosario. También secuestraron dispositivos, teléfonos celulares y hasta una picana eléctrica

27 de noviembre 2025 · 14:05hs
Foto: PDI

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un robo ocurrido el 22 de abril de este año en Juan José Paso y Teniente Agnetta, en barrio Empalme Graneros, para el cual utilizaron inhibidores de alarmas. Con ese dispositivo lograron abrir un automóvil para llevarse unos 400 mil pesos.

Los sospechosos fueron aprehendidos este jueves personal de la Policía de Investigaciones en tres allanamientos en los barrios Empalme Graneros y Ludueña. Fueron identificados como Misael E. O. de 20 años y Brian A. O. de 31 años; y secuestraron una picana eléctrica, inhibidores, teléfonos celulares y documentación de interés.

Por disposición del fiscal interviniente, Carlos Covani, los hombres fueron trasladados a sede policial, en calidad de detenidos y a disposición de la justicia competente.

Cómo fue el robo con el inhibidor de alarma

La víctima denunció que había dejado su vehículo estacionado en esa zona de Paso y Teniente Agnetta y que había dejado 400 mil pesos en su interior porque temía que la asaltaran en la calle.

Pero lo cierto fue que unos minutos después, de acuerdo a lo que captaron las cámaras de video vigilancia del lugar, apareció en escena un hombre que con la ayuda de dispositivo inhibidor de señales, pudo acceder al vehículo sin llamar la atención de nadie y así sustraer el dinero.

