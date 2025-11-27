La Capital | Información General | créditos

Créditos para jubilados: qué banco ofrece préstamos de hasta 50 millones de pesos

Anses ofrece sus beneficiarios préstamos con cuotas fijas. Cómo usar el simulador digital de préstamos

27 de noviembre 2025 · 10:58hs
A través del Banco Nación

A través del Banco Nación, Ansés ofrece créditos para los jubilados que cobren sus prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) busca facilitar el acceso de sus beneficiarios a préstamos. Tanto jubilados, pensionados, como los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a créditos a través del Banco Nación.

Los créditos del Banco Nación comienzan con el monto de $5.000 y se extienden hasta $50.000.000, con un plazo de pago de 36 a 72 meses. La condición es que las cuotas del empréstito no supere el 35% de los haberes netos del solicitantes.

En ese sentido, la entidad lanzó un simulador que permite saber cuáles son las condiciones para solicitar un monto de dinero prestado.Los simuladores online del Banco Nación permiten conocer, en cuestión de segundos, si el solicitante está o no en condiciones de acceder a un crédito. Además, establece cuál es el máximo disponible que puede solicitar y cuánto debería pagar mes a mes como cuota.

Anses: programa de préstamos del Banco Nación

En colaboración con el Banco Nación, beneficiarios de Ansés, que no perciban sus haberes por esta entidad, podrán acceder a préstamos desde $5.000 hasta $50.000.000, según las necesidades y posibilidades del solicitante.

Se trata del programa "Préstamos personales Nación Previsional", a partir del cual el Banco Nación busca facilitar el acceso a recursos financieros a jubilados y pensionados, siempre en condiciones ventajosas y acordes a sus situaciones.

Para acceder a los préstamos es preciso cumplir con una serie de requisitos, y de ser apto para la solicitud, se debe realizar un trámite para iniciar el proceso. Enfocado exclusivamente en quienes no perciben sus haberes por medio del Banco Nación, el préstamo abre las puertas a grupos que anteriormente no contaban con una posibilidad semejante.

¿Cómo funcionan los simuladores de créditos de Anses?

El acceso es simple, todo el proceso es online. Con solo el número de CUIL, la clave digital activa y el hecho de cobrar la asignación o jubilación en el banco correspondiente, el usuario ya puede iniciar el proceso.

Allí, cualquier beneficiario puede ingresar el monto deseado y el plazo de devolución, para conocer a qué tipo de crédito podrá acceder. En tan solo segundos, se realiza el cálculo estimativo. El simulador del Banco Nación se puede acceder a través de este link.

Un ejemplo:

  • Un crédito de $2.600.000 a 24 meses arroja una cuota inicial de $218.464.

  • El ingreso mínimo requerido para acceder a ese financiamiento es de $624.183.

  • La tasa aplicada es fija del 79%, con un costo financiero total efectivo cercano al 115% anual.

>>Leer más: Todas estas prestaciones de Anses subirán en octubre 2025

De qué forma se pagan las cuotas

El préstamo se otorga bajo un sistema de cuotas fijas, mensuales y consecutivas. Estas se descontarán de manera automática de una caja de ahorros abierta en el Banco Nación con este propósito.

En el caso de los clientes que opten por el sistema de descuento, las cuotas se descontarán directamente del recibo de jubilación o pensión, utilizando el código proporcionado por Ansés. Además, el costo de mantenimiento de la caja de ahorro será bonificado mientras el préstamo se encuentre vigente.

>>Leer más: El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Cómo solicitar el préstamo

Aquellas personas que deseen acceder al crédito podrán gestionar la solicitud a través de las siguientes vías:

  • Sitio web del Banco Nación: Se debe ingresar a la sección "Préstamos personales Nación Previsional" y seguir los pasos.
  • Sucursales del Banco Nación: La atención es con turno previo y presentando la documentación correspondiente.
  • App BNA+: algunos trámites pueden iniciarse de manera digital desde la aplicación.

Previo a cualquier trámite, el solicitante deberá reunir la documentación necesaria, que se detallará en la página web o en la sucursal. Esencialmente consiste en el Documento Nacional de Identidad, recibos de cobro y autorización para el descuento de las cuotas desde la cuenta bancaria o jubilación.

Lo último

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Gratis en cine El Cairo una película que combina ficción con documental y habla de autismo

Lucky Rivers presenta su disco Binario junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Lucky Rivers presenta su disco "Binario" junto a la banda Malditos Perros Secuaces

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima

La titular del organismo, Mónica Fein, dijo que el documento "planteará todas las normativas que hay que modificar" para que no vuelva a ocurrir contaminación de medicamentos
Fentanilo: la comisión investigadora de Diputados tendrá su informe la semana próxima
Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La Bolsa vota: dos listas por la conducción en unos comicios picantes

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

