La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: el pozo acumulado casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

En el Siempre Sale hubo 49 apostadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se hará a creedor a algo más de cinco millones de pesos

26 de noviembre 2025 · 22:07hs
Quini 6 vacante: el pozo acumulado casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

El Quini 6 sigue sin tener ganadores de sus premios más importantes y su pozo acumulado continúa batiendo récords históricos. En el sorteo de este miércoles 26, el número 3.325, nadie acertó los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

En el Siempre Sale hubo 49 apostadores que lograron cinco aciertos, por lo que cada uno de ellos se hará a creedor a algo más de cinco millones de pesos.

Mientras tanto, el pozo acumulado sigue aumentando. El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 30, a las 21.15, cuando habrá en juego $14.500.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 04 - 10 - 18 - 32 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.880.789.195

Con cinco aciertos: 65 ganadores, que recibirán $463.398

Con cuatro aciertos: 2.398 ganadores, que recibirán $3.768

►La Segunda

Números sorteados: 08 - 21 - 24 - 26 - 33 - 35

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.273.613.639

Con cinco aciertos: 28 ganadores, que recibirán $1.075.745

Con cuatro aciertos: 1.676 ganadores, que recibirán $5.391

►Revancha

Números sorteados: 20 - 25 - 34 - 36 - 40 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.625.267.937

►Siempre Sale

Números sorteados: 11 - 16 - 18 - 27 - 34 - 45

Con cinco aciertos: 49 ganadores, que recibirán $5.513.045

►Pozo extra

1.815 ganadores, que recibirán $71.625

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Quini 6

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

el quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Resultados del Quini 6 del domingo 16 de noviembre de 2025

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Aníbal Moreno, el crack que Newells vendió rápido y ahora va por la gloria eterna

Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Cuatro miembros de una familia que hicieron un largo viaje en ómnibus, que incluyó varias paradas en Santa Fe. Salud provincial tomó medidas
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Policiales

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Ovación
Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Policiales
Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora