Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Los artículos podrían contener formol, un químico caracterizado por su toxicidad que puede provocar irritaciones, reacciones alérgicas y dermatitis

27 de noviembre 2025 · 10:56hs
Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través del Boletín Oficial, prohibió la producción, venta y comericalización de una serie de productos capilares.

A través de las disposición 8704/2025, se precisó que 10 productos para el cabello carecían de los registros necesarios y podrían contener ingredientes perjudiciales para la salud, por lo que fueron prohibidos en todo el territorio nacional. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

¿Cuál fue la marca de productos para el cabello prohibida?

La Anmat prohibió la venta y distribución en todo el territorio nacional de los productos de la marca “Prodigy”. En específico se prohibieron 10 artículos para el cuidado del cabello.

Dicha prohibición se determinó a raíz de un procedimiento de control de mercado, realizado por el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud.

A partir de allí, la Anmat informó que ninguno de los productos de la marca poseía las habilitaciones necesarias para su comercialización. Además señalaron que pueden contener formol, una sustancia peligrosa si se utiliza en el pelo ya que puede derivar en “la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio”.

De esta manera, a través del comunicado oficial se determinó que se prohíban una serie de productos de la firma, que incluyen alisados, máscaras y shampoos, “a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de cosméticos no inscriptos para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos"

Productos para el cabello prohibidos por la Anmat

La Anmat detalló la lista de los productos prohibidos:

  • Alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota, marca “Prodigy”.
  • Alisado Gleam Liss Organic PRO alisante libre de formol, marca “Prodigy”.
  • Alisado Fotonic Flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida, marca “Prodigy”.
  • Tratamiento Silk Press efecto seda, marca “Prodigy”.
  • Máscara Gleam Liss Organic PRO crema final, marca “Prodigy”.
  • Máscara Green Perle rubios luminosos, marca “Prodigy”.
  • Máscara Oro Shock Glow, marca “Prodigy”.
  • Máscara Ice Pink rubios nórdicos, marca “Prodigy”.
  • Máscara Silver Black rubios platinos/grises, marca “Prodigy”.
  • Shampoo Gleam Liss Organic PRO lavado detox, marca “Prodigy”.

