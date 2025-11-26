Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión El cuerpo de la mujer estaba momificado en un armario desde 2022. El hombre está acusado de ocultar un cadáver, defraudar al Estado, suplantar una identidad y falsificar un documento público 26 de noviembre 2025 · 21:52hs

Las autoridades italianas le indicaron a Graziella Dall’Oglio que debía renovar su documento de identidad para continuar cobrando la pensión. Pero el funcionario que inició el trámite notó detalles sospechosos, como el tupido vello que se advertía muy claramente por encima del cuello de su camisa. La voz era demasiado áspera y masculina. Las manos también le provocaron desconfianza. Y se fue manejando su auto, pese a que la comuna nunca había emitido una licencia de conducir a su nombre. Finalmente se descubrió que Graziella Dall’Oglio había muerto en 2022 y su cuerpo estaba oculto en su propia casa, momificado y envuelto en bolsas de dormir. Quien intentaba hacerse pasar por ella para realizar los trámites era su hijo, de 57 años, quien terminó arrestado por ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público.

Graziella Dall’Oglio murió a los 82 años en Borgo Virgilio, cerca de la ciudad de Mantua, en el norte de Italia. Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para saber si la mujer fue asesinada o falleció por causas naturales.

Embed - Borgo Virgilio, figlio si traveste da mamma per riscuotere la pensione - Vita in diretta 25/11/2025 Su hijo, cuyo nombre no fue revelado, es un enfermero desempleado. Cuando su madre falleció no reportó la muerte y aprovechó sus conocimientos básicos de medicina para extraer líquidos del cuerpo de la mujer con una jeringa y así evitar la descomposición. Desde entonces, el hombre de 57 años cobra la pensión usurpando la identidad de su madre. Pero el documento de identidad de Graziella se venció y la renovación debe hacerse en persona. El hombre entonces se maquilló, se puso una peluca y usó la ropa y el bastón de su madre para ir a renovar el documento.

El funcionario que tramitó la solicitud sospechó que algo no cuadraba y alertó a las autoridades, que convocaron nuevamente a la supuesta señora Dall’Oglio a la oficina municipal. Imágenes de las cámaras de vigilancia del estacionamiento muestran que el hombre llegó en su auto vestido como su madre.

El engaño se reveló rápidamente. La Policía detuvo al hombre y luego fue al domicilio de la anciana, donde estaba el cuerpo momificado en un armario, envuelto en bolsas de dormir. El fraude de pensiones estatales es común en Italia: cada año decenas de personas son arrestadas por hacerse pasar por alguien que falleció para cobrar su pensión, según estadísticas de la Policía financiera italiana, conocida como Guardia di Finanza.