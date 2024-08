Como hizo en el interior del país, Milei eliminará los subsidios al transporte porteño

El anuncio fue realizado por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta. El funcionario indicó que desde septiembre "el Estado no va a poner un peso más" en el distrito porteño para subsidiar el boleto de colectivo.

" El Estado no va a poner un peso más " aseguró Mogetta en relación al transporte automotor porteño y agregó: "Desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas de colectivos".

Si bien el funcionario indicó que la provincia bonaerense también dejará de tener subsidios, no especificó la fecha. Sin embargo, remarcó que ambas jurisdicciones “se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas”.

Además, el funcionario expresó que al asumir la presidencia Javier Milei "se subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y detalló: "En la actualidad estamos en un 67% e cobertura de costos, con la mejora del manejo de los recursos de todos los argentinos".

"Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado. Sobre todo las líneas de colectivos privadas deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado", puntualizó el secretario.

Quita de subsidios al transporte del interior

"Nosotros hemos tratado de focalizar el subsidio a las provincias, y a todo el país por igual, a través de la tarjeta Sube que es el instrumento que tiene el Estado Nacional para subsidiar a las personas que más lo necesitan", sostuvo Mogetta.

En este sentido, el funcionario agregó: “Vamos a seguir subsidiando a través de la red Sube a 5.300.000 personas que son los beneficiarios con el aporte de 25.000 millones de pesos por mes aproximadamente, teniendo en cuenta el 55% del descuento a las tarifas que fija cada una de las 60 localidades de todo el país en las que se está implementando el sistema”.

El gobierno de Milei no eliminó la subvención que se realiza a través de la tarjeta Sube, cuyos beneficiarios son los jubilados y pensionados, monotributistas sociales, AUH, trabajadores de casas particulares y veteranos de Malvinas.

Pero el gobierno sí suprimió en febrero de este año el Fondo Compensador del Interior, que distribuía subsidios a empresas de transporte fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Inmediatamente, esta medida comenzó a cosechar detractores en todo el país, menos en Capital Federal.

Las diferencias entre el boleto porteño y los del interior del país

Hace pocos días Mogetta anunció que la tarifa en el transporte de pasajeros en el Amba sufriría un aumento: a partir del próximo 12 de agosto pasará de los actuales $270 a $370. Hay que señalar que la última actualización había sido en febrero pasado.

En comparación con Rosario, la diferencia es alarmante. En lo que va del 2024 la ciudad tuvo tres incrementos: uno en febrero cuando llegó a $340, otro en marzo cuando subió a más del doble costando $700 y, finalmente, en junio dio su último salto a $940

En paralelo, Buenos Aires mantuvo, durante el mismo período, el precio congelado en $270 hasta el próximo 12 de agosto que subirá cien pesos. A pesar de este incremento, seguirá siendo una de las tarifas más baratas del país. En rigor, la segunda más barata detrás de La Rioja en un ranking de 58 ciudades.

Los subsidios que recibe Buenos Aires desde Nación implican un apoyo al transporte netamente porteño y también a aquel que une a Caba con la provincia bonaerense. Con la nueva medida del gobierno sólo se mantendrán los subsidios en este último caso y se eliminará el sostén económico a la ciudad capital.

El ranking

En el ranking de 58 ciudades del país presentado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), se muestra que Buenos Aires se encuentra penúltima (en el puesto 57) en la lista que va de las tarifas de colectivo más caras a más económicas. Sólo es superado por La Rioja cuyo pasaje es de 300 pesos.

Mientras tanto, Rosario se encuentra en el puesto 11, compartiendo el precio de $940 con ciudades de Córdoba, Paraná, Santa Fe y Mar del Plata. Por su parte, la localidad con la tarifa más cara es Pinamar con un precio de $1.591 seguida por Pergamino con $1.400 y Bariloche a $1.275.

Javkin se había pronunciado contra los subsidios al Amba

Hace tan solo una semana trascendió que el gobierno nacional otorgó subsidios por 20 mil millones de pesos para el transporte urbano de pasajeros en el Amba. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a cuestionar esa decisión de la administración que encabeza Javier Milei, que otra vez discrimina al interior del país a la hora de repartir fondos nacionales.

Mediante su cuenta en la red social X (ex Twitter), el mandatario rosarino expresó: “Dos países. Uno está en La Capital y el Amba, viviendo con subsidios y tarifas ridículas. El otro es la Argentina que produce y aporta sin nada de eso, y banca con recursos propios los privilegios de los otros”.

El tema de los aportes del gobierno nacional al trasporte urbano de pasajeros es polémico. La administración de Javier Milei resolvió cortar esos fondos para el interior del país, pero los aumentó para los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Eso motivó que los intendentes de las principales ciudades del interior se unan y presenten un proyecto de ley para modificar las asimetrías que se registran entre la ciudad de Buenos Aires con el resto del país, donde los valores de los boletos hasta se cuadruplican.

Sin subsidios en el interior, el sistema de transporte se deteriora

La Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió recientemente que el precio del boleto en Rosario debería subir a 1.200 pesos para poder financiar los costos mínimos, entre los cuales están los sueldos de los colectiveros.

El titular de Fatap, Gerardo Ingaramo, admitió que no se hacen inversiones y que “el servicio se deteriora por la falta de subsidios nacionales". Ingaramo estimó que la tarifa de transporte debería estar como mínimo en 1.200 pesos, “pero solo para financiar los costos salariales y de funcionamiento”, dijo y aclaró: “No se están haciendo inversiones y la calidad del servicio se deteriora. Los coches se ponen más viejos, y si las autoridades no entienden esto vamos a tener siempre los mismos problemas”.

“En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires les dieron 250 mil millones de pesos mensuales que es el costo previsto para funcionar, y al interior nada, 0 pesos. Solo se reciben lo que aportan algunas provincias y municipios como Rosario y Córdoba”, subrayó titular de Fatap.