Ranking del precio del boleto en el país: en Buenos Aires pasará a costar $370, un 61% menos que en Rosario

Javkin contra los subsidios al Amba

Hace tan solo cuatro días trascendió que el gobierno nacional otorgó subsidios por 20 mil millones de pesos para el transporte urbano de pasajeros en el Amba. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a cuestionar esa decisión de la administración que encabeza Javier Milei, que otra vez discrimina al interior del país a la hora de repartir fondos nacionales.

Mediante su cuenta en la red social X (ex Twitter), el mandatario rosarino expresó: “Dos países. Uno está en La Capital y el Amba, viviendo con subsidios y tarifas ridículas. El otro es la Argentina que produce y aporta sin nada de eso, y banca con recursos propios los privilegios de los otros”.

El tema de los aportes del gobierno nacional al trasporte urbano de pasajeros es polémico. La administración de Javier Milei resolvió cortar esos fondos para el interior del país, pero los aumentó para los colectivos en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Eso motivó que los intendentes de las principales ciudades del interior se unan y presenten un proyecto de ley para modificar las asimetrías que se registran entre la ciudad de Buenos Aires con el resto del país, donde los valores de los boletos hasta se cuadruplican.

Sin subsidios en el interior, el sistema de transporte se deteriora

La Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió recientemente que el precio del boleto en Rosario debería subir a 1.200 pesos para poder financiar los costos mínimos, entre los cuales están los sueldos de los colectiveros.

El titular de Fatap, Gerardo Ingaramo, admitió que no se hacen inversiones y que “el servicio se deteriora por la falta de subsidios nacionales". Ingaramo estimó que la tarifa de transporte debería estar como mínimo en 1.200 pesos, “pero solo para financiar los costos salariales y de funcionamiento”, dijo y aclaró: “No se están haciendo inversiones y la calidad del servicio se deteriora. Los coches se ponen más viejos, y si las autoridades no entienden esto vamos a tener siempre los mismos problemas”.

“En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires les dieron 250 mil millones de pesos mensuales que es el costo previsto para funcionar, y al interior nada, 0 pesos. Solo se reciben lo que aportan algunas provincias y municipios como Rosario y Córdoba”, subrayó titular de Fatap.