Chromecast caído: cómo sigue la situación y qué dijo Google

El popular Chromecast es un dispositivo que no puede faltar en el día a día de muchas personas alrededor del mundo. El artefacto de Google es el encargado de volver “smart” a televisores que no lo son, equiparando los servicios de las viejas pantallas a los de las versiones más nuevas. Es por esto que, cuando el domingo Chromecast falló mundialmente , el descontento fue altísimo y Google debió aclarar algunas cuestiones para tranquilizar a sus clientes. ¿Cómo siguió la historia?

Qué pasó con Chromecast

El uso de Chromecast no se limita a un solo país y es uno de los servicios más reconocidos y aprovechados . Por eso, en un principio, cuando el dispositivo marcó el error, los usuarios creían que se trataba de una falla particular, pero, cuando en redes sociales comenzaron a converger toda una serie de dudas y quejas, se pudo evidenciar que el problema no era personal sino global y provenía directamente de una falla de Google y no de los televisores de sus clientes.

Tiempo después, trascendió otro dato significativo: eran las versiones más antiguas del artefacto las que presentaban la falla (específicamente la segunda generación y el chromecast audio). Ante este descubrimiento, tomó peso la teoría de que los dispositivos Chromecast estaban programados para quedar obsoletos al cabo de un par de años, más allá de que pudieran encontrarse en perfecto estado. Por supuesto que esta teoría no dejaba bien parado a Google ni contentos a sus clientes.

Con intenciones de resolver el problema por cuenta propia, muchos usuarios compartieron en redes los mecanismos que habían probado. Pero no había caso: ningún movimiento que pudiera realizar el usuario lograba restablecer el dispositivo de Chromecast. Después de un par de horas, Google tuvo que aclarar algunas cuestiones.

Qué dijo Google ante la falla mundial de Chromecast

El gigante tecnológico no fue demasiado generoso con las explicaciones y su comunicado fue acusado por su tardanza y su brevedad. Después del mediodía del lunes, Google confirmó el conocimiento de la situación respondiendo a varios usuarios en X: "Estamos al tanto de un problema emergente que afecta a los dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio y estamos trabajando para solucionarlo”.

En ese mismo comunicado, Google aclaró: “Los usuarios no deben restablecer los dispositivos a la configuración de fábrica”. Esta recomendación fue precisa luego de que en redes sociales los usuarios se preguntaran constantemente qué hacer y compartieran las decisiones tomadas con respecto al aparato, como desenchufarlo, resetearlo, etc.

Si bien Google aclaró que la empresa se encontraba tomando cartas en el asunto, no pudieron determinar públicamente cuándo podría resolverse el inconveniente, por lo que los usuarios aún siguen expectantes y bastante furiosos. La caída de Chromecast dejó a miles de televisores con menos de la mitad de funciones habilitadas y miles de planes de domingo cancelados.