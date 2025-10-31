La Capital | Información General | Ansés

Anses: el beneficio económico que pocos conocen y se puede cobrar en noviembre

En el nuevo mes, cierto grupo podrá acceder a un beneficio de pago único que no todos conocen. Los detalles y requisitos en esta nota

31 de octubre 2025 · 09:44hs
Anses ofrece una retribución económica a quienes contraen matrimonio

Foto: Archivo / La Capital.

Anses ofrece una retribución económica a quienes contraen matrimonio

Entre los beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) existe uno destinado a acompañar un momento especial en la vida de las personas, pero no es demasiado conocido. Se trata de un bono de pago único que se realiza a través de un trámite más que sencillo.

La Asignación Familiar por Matrimonio es una retribución económica que busca brindar un respaldo económico a aquellas personas que están dispuestas a iniciar una nueva etapa familiar. Está dirigido a cualquier pareja que tenga trabajo registrado y cumpla con los requisitos establecidos.

La prestación puede solicitarse desde los dos meses previos y hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento. Es esencial para la realización del trámite presentar el acta o certificado de matrimonio que acredite el vínculo legal.

Los detalles del trámite para cobrar la Asignación Familiar por Matrimonio

Para cobrar la Asignación Familiar por Matrimonio se debe llevar a cabo un trámite en Anses. Este puede realizarse en las oficinas con turno previo o directamente mediante la Atención Virtual de la web oficial. En este último caso, se debe ingresar en la sección “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción” y seleccionando la alternativa “Matrimonio”.

Es aconsejable que, antes de iniciar el trámite, los usuarios revisen sus datos personales y los del grupo familiar para asegurarse de que se encuentren actualizados en la plataforma Mi Anses. Con la información chequeada y el trámite iniciado, se debe esperar que se apruebe la solicitud. Una vez aceptada, el beneficio se acreditará directamente en la cuenta bancaria del titular. El pago se realiza de forma rápida y segura.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Familiar por Matrimonio

Los siguientes grupos pueden gozar del beneficio de Asignación Familiar por Matrimonio:

  • Trabajadores registrados (SUAF)
  • Titulares de la Prestación por Desempleo
  • Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Trabajadores de temporada
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Requisitos para acceder a la Asignación Familiar por Matrimonio

Para brindar este beneficio, Anses exige el cumplimiento de ciertos requisitos:

  • El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de Anses.
  • Encontrarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.
  • Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.
  • Contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio (en el caso de trabajadores en relación de dependencia)

El paso a paso del trámite de Anses

El trámite puede realizarse de dos formas. Si se quiere llevar a cabo en las oficinas de Anses con atención presencial, es preciso sacar turno desde el sitio web oficial o la app. Por otro lado, si se desea gestionar de forma virtual, el procedimiento se puede realizar sin necesidad de moverse del hogar, tan solo con acceso a un dispositivo y el CUIL y Clave de la Seguridad Social. El servicio está disponible los días hábiles de 00 a 20.

Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar a Atención Virtual.
  • Buscar y seleccionar el botón “Iniciar atención”.
  • Elegir el trámite que necesita realizar.
  • Revisar y confirmar que los datos personales estén correctos.
  • Volver a seleccionar “Iniciar atención” para seguir los pasos.
