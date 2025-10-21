Anses: cómo modificar la forma de cobro desde la web

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones no deberán salir de casa para realizar este trámite. El paso a paso

No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones no deberán salir de sus casas para modificar la forma de cobro de sus haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) . Según anunciaron desde el organismo nacional, se puede modificar desde el sitio web del instituto dependiente del ministerio de Capital Humano, o desde su app “mi Anses”.

De esta manera, para cambiar el medio de cobro no hace falta acercarse a ninguna dependencia , sino que se trata de un trámite que se realiza de manera digital. Para completarlo, es imprescindible tener a mano la Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener a través de la aplicación “Mi Anses”.

Además, Anses informó que, en el caso de jubilados y pensionados, para modificar la forma de cobro el único requisito es haber cobrado la primera vez en la entidad asignada al momento de jubilarse.

Fechas de pago de Anses para octubre de 2025

Según comunicó Anses, el cronograma de pagos para el mes de octubre fue modificado en función de los feriados del mes y quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo