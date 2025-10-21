La Capital | Información General | Ansés

Anses: cómo modificar la forma de cobro desde la web

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones no deberán salir de casa para realizar este trámite. El paso a paso

21 de octubre 2025 · 08:44hs
No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones no deberán salir de sus casas para modificar la forma de cobro de sus haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según anunciaron desde el organismo nacional, se puede modificar desde el sitio web del instituto dependiente del ministerio de Capital Humano, o desde su app “mi Anses”.

De esta manera, para cambiar el medio de cobro no hace falta acercarse a ninguna dependencia, sino que se trata de un trámite que se realiza de manera digital. Para completarlo, es imprescindible tener a mano la Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener a través de la aplicación “Mi Anses”.

Además, Anses informó que, en el caso de jubilados y pensionados, para modificar la forma de cobro el único requisito es haber cobrado la primera vez en la entidad asignada al momento de jubilarse.

Paso a paso, cómo modificar la forma de cobro de los haberes de Anses

  1. Ingresar a mi ANSES (a través de www.anses.gob.ar o descargando la aplicación) con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Seleccionar la opción Cobros > Cambiar medio de cobro Jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro de Asignaciones familiares, según corresponda.
  3. Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
  4. Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite. Luego, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
  5. En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Fechas de pago de Anses para octubre de 2025

Según comunicó Anses, el cronograma de pagos para el mes de octubre fue modificado en función de los feriados del mes y quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
