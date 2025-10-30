La Capital | Información General | Ansés

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Durante el penúltimo mes del año las liquidaciones de Ansés comenzarán a abonarse más tarde. ¿Cómo queda el calendario de pagos?

30 de octubre 2025 · 09:29hs
Ansés comenzará con el calendario de pagos de noviembre con algunos días de atraso

Ansés comenzará con el calendario de pagos de noviembre con algunos días de atraso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos para noviembre y los jubilados notaron ciertos cambios en las fechas. En definitiva, durante el onceavo mes del año la fecha de cobro se retrasará unos días y un grupo de titulares percibirá sus haberes más tarde de lo usual.

Con respecto al aumento para el mes de noviembre, Ansés anunció hace algunos días que equivaldrá al 2,1%. El aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Según define la Ley de Movilidad, los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de noviembre está definido por la inflación de septiembre.

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $326.298,38 de octubre a $333.150,65 en noviembre, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas. Con dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $403.150,65.

El calendario de pagos de Ansés en noviembre

Según informó Ansés, el cronograma de pagos del mes de noviembre empezará con dos días de atraso con respecto al de octubre. Así, este mes el calendario comenzará el día 10. Los pagos quedan organizados de la siguiente manera:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones no contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

