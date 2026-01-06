Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias

"Todo esto genera más dolor", advirtió la hija de una de las víctimas rosarinas tras el alejamiento de Agustina Bisio en el organismo nacional

Una de las principales protagonistas de la causa sobre muertes por el uso de fentanilo contaminado dio un paso al costado. El gobierno confirmó ese martes la renuncia de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y definió su reemplazante de inmediato.

Nélida Agustina Bisio dejó el cargo el día anterior, pasados casi ocho meses desde que comenzó la investigación penal sobre el fallecimiento de más de un centenar de personas que recibieron el medicamento producido por HLB Pharma y el Laboratorio Ramallo . Una de las familiares de víctimas rosarinas recordó en LT8 que la médica psiquiatra "nunca se presentó" ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y también cuestionó su colaboración con la Justicia federal cuando la citaron.

De acuerdo al decreto 3/2026 del organismo estatal, Luis Fontana se convirtió este lunes en el nuevo administrador nacional de Anmat. El gobierno recurrió a un profesional con una larga trayectoria en el sector de la salud privada , aunque todavía no está claro si eso implica un cambio en la postura para promover el esclarecimiento de los casos denunciados y mejorar las políticas de control.

"Todo esto me genera más dolor" , expresó Ivana Esteban este martes, a casi ocho meses de la denuncia que expuso el uso de fentanilo contaminado o adulterado. A continuación apuntó que Bisio llevaba 20 años de carrera dentro del Ministerio de Salud de la Nación y fue designada en el organismo descentralizado en 2023.

La hija de una de las mujeres fallecidas por la aplicación del medicamento en mal estado criticó la labor de la extitular de Anmat desde que empezó el registro de 173 muertes de pacientes que recibieron el fármaco. También puso la lupa sobre su testimonio ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sobre su vínculo con HLB Pharma: "Primero dijo no conocer a los dueños. Después dijo que conocía a Ariel García Furfaro y a otro responsable del laboratorio. Luego se desdijo cuando el ministerio fue sacado como querellante".

"Una persona que hace tantos años que está, que tiene conocimiento del tema salud y nunca se presentó ante la comisión investigadora, es totalmente repudiable", opinó Esteban. Previamente, reclamó que el sucesor "tome medidas que realmente sean controles eficientes en lo que hace a medicamentos".

La hija de una de las personas fallecidas que fue tratada con fentanilo planteó que la salida de Bisio agrava la incertidumbre con la que vienen siguiendo el proceso judicial y la respuesta del Poder Ejecutivo en sus tres niveles. En esa línea, remarcó: "En la comunidad de familiares seguimos teniendo muchas preguntas sin respuesta, sobre todo de esta funcionaria que acaba de renunciar".

¿Quién es el nuevo titular de Anmat?

Luis Eduardo Fontana es un cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante dos décadas fue el director médico de Osde, una de las principales empresas del mercado privado de la salud. Tiempo después pasó a ocupar uno de los cargos principales en la compañía, entre otros puestos.

A la hora de completar sus estudios, el médico se especializó en intervenciones oncológicas. Además, pasó por la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), donde se formó en administración de empresas del sector, dirección estratégica y sistemas de información y negociación.

Fontana fue jefe de residentes y cirujano de planta en el Instituto Ángel Roffo. Además de su trayectoria en Osde, el nuevo titular de Anmat ofreció servicios de consultoría.

Temor y dudas sobre el avance de la causa penal

Al margen del cambio de nombres, los familiares de víctimas advirtieron que la causa sobre fentanilo contaminado corre el riesgo de perder información valiosa. "En las últimas pericias de historias clínicas del juez federal, muchas eran de Rosario, de instituciones privadas y estaban incompletas", advirtió la referente de una de los grupos locales que sigue la causa.

Ivana Esteban puntualizó que la Fiscalía dejó de recibir denuncias porque la documentación no cumple con los requisitos. En algunos casos, se trata de registros hechos a mano. En otros, los datos son insuficientes para añadirlos al expediente en los tribunales federales bonaerenses.

"Mucha gente se está quedando afuera", advirtió la hija de una de las personas fallecidas en Rosario. En cuanto al efecto que tienen las falencias, explicó: "Esto dilata el tiempo porque el juzgado tiene que salir a pedir información que debería estar en la historia clínica".