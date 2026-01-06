La Capital | Información General | fentanilo

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias

"Todo esto genera más dolor", advirtió la hija de una de las víctimas rosarinas tras el alejamiento de Agustina Bisio en el organismo nacional

6 de enero 2026 · 12:15hs
Agustina Bisio estaba al frente de Anmat cuando se distribuyó el fentanilo.

Foto: Ministerio de Salud de la Nación.

Agustina Bisio estaba al frente de Anmat cuando se distribuyó el fentanilo.

Una de las principales protagonistas de la causa sobre muertes por el uso de fentanilo contaminado dio un paso al costado. El gobierno confirmó ese martes la renuncia de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y definió su reemplazante de inmediato.

Nélida Agustina Bisio dejó el cargo el día anterior, pasados casi ocho meses desde que comenzó la investigación penal sobre el fallecimiento de más de un centenar de personas que recibieron el medicamento producido por HLB Pharma y el Laboratorio Ramallo. Una de las familiares de víctimas rosarinas recordó en LT8 que la médica psiquiatra "nunca se presentó" ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y también cuestionó su colaboración con la Justicia federal cuando la citaron.

De acuerdo al decreto 3/2026 del organismo estatal, Luis Fontana se convirtió este lunes en el nuevo administrador nacional de Anmat. El gobierno recurrió a un profesional con una larga trayectoria en el sector de la salud privada, aunque todavía no está claro si eso implica un cambio en la postura para promover el esclarecimiento de los casos denunciados y mejorar las políticas de control.

Preocupación entre familiares de víctimas del fentanilo

"Todo esto me genera más dolor", expresó Ivana Esteban este martes, a casi ocho meses de la denuncia que expuso el uso de fentanilo contaminado o adulterado. A continuación apuntó que Bisio llevaba 20 años de carrera dentro del Ministerio de Salud de la Nación y fue designada en el organismo descentralizado en 2023.

Embed - TRAS EL ESCÁNDALO DEL FENTANILO CONTAMINADO, RENUNCIÓ LA JEFA DE LA ANMAT

La hija de una de las mujeres fallecidas por la aplicación del medicamento en mal estado criticó la labor de la extitular de Anmat desde que empezó el registro de 173 muertes de pacientes que recibieron el fármaco. También puso la lupa sobre su testimonio ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sobre su vínculo con HLB Pharma: "Primero dijo no conocer a los dueños. Después dijo que conocía a Ariel García Furfaro y a otro responsable del laboratorio. Luego se desdijo cuando el ministerio fue sacado como querellante".

>> Leer más: Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

"Una persona que hace tantos años que está, que tiene conocimiento del tema salud y nunca se presentó ante la comisión investigadora, es totalmente repudiable", opinó Esteban. Previamente, reclamó que el sucesor "tome medidas que realmente sean controles eficientes en lo que hace a medicamentos".

La hija de una de las personas fallecidas que fue tratada con fentanilo planteó que la salida de Bisio agrava la incertidumbre con la que vienen siguiendo el proceso judicial y la respuesta del Poder Ejecutivo en sus tres niveles. En esa línea, remarcó: "En la comunidad de familiares seguimos teniendo muchas preguntas sin respuesta, sobre todo de esta funcionaria que acaba de renunciar".

¿Quién es el nuevo titular de Anmat?

Luis Eduardo Fontana es un cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante dos décadas fue el director médico de Osde, una de las principales empresas del mercado privado de la salud. Tiempo después pasó a ocupar uno de los cargos principales en la compañía, entre otros puestos.

A la hora de completar sus estudios, el médico se especializó en intervenciones oncológicas. Además, pasó por la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), donde se formó en administración de empresas del sector, dirección estratégica y sistemas de información y negociación.

Fontana fue jefe de residentes y cirujano de planta en el Instituto Ángel Roffo. Además de su trayectoria en Osde, el nuevo titular de Anmat ofreció servicios de consultoría.

Temor y dudas sobre el avance de la causa penal

Al margen del cambio de nombres, los familiares de víctimas advirtieron que la causa sobre fentanilo contaminado corre el riesgo de perder información valiosa. "En las últimas pericias de historias clínicas del juez federal, muchas eran de Rosario, de instituciones privadas y estaban incompletas", advirtió la referente de una de los grupos locales que sigue la causa.

Ivana Esteban puntualizó que la Fiscalía dejó de recibir denuncias porque la documentación no cumple con los requisitos. En algunos casos, se trata de registros hechos a mano. En otros, los datos son insuficientes para añadirlos al expediente en los tribunales federales bonaerenses.

"Mucha gente se está quedando afuera", advirtió la hija de una de las personas fallecidas en Rosario. En cuanto al efecto que tienen las falencias, explicó: "Esto dilata el tiempo porque el juzgado tiene que salir a pedir información que debería estar en la historia clínica".

Noticias relacionadas
Anmat informó sobre el retiro del mercado de varios lotes de leche de formula y alimentos para bebés de la marca Nestlé

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Cuándo se desarma el árbol de Navidad tras la llegada de los Reyes Magos

condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de macron era transgenero

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

murio la sobreviviente del holocausto eva schloss, hermanastra de ana frank

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre