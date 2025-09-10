Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Una compañera de clase de la joven de 14 años contó cómo es el día a día en el aula. La menor armada sigue atrincherada y pidió la presencia de una docente

El momento en el que la adolescente está por ingresar a la escuela y el trabajo de la Policía de Mendoza para contenerla.

El caso de una alumna de 14 años que ingresó a su escuela con un arma en la localidad de La Paz, en Mendoza , conmociona al país. Luego de que la noticia se difundiera a nivel nacional, una compañera de la adolescente brindó detalles sobre cómo es el día a día junto a la menor, que continúa atrincherada.

La escuela Marcelino Blanco, ubicada en La Paz, una localidad que se encuentra a unos 140 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza , vive momentos de profunda conmoción este miércoles luego de que una alumna de 14 años ingresara al edificio con un arma y efectuara disparos al aire, al suelo y contra algunas personas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Sobre el mediodía, una alumna relató que la adolescente sufre de bullying por parte de sus compañeros y brindó detalles precisos sobre el día a día en el aula. El episodio con su compañera, que ingresó armada al establecimiento, uno de las dos escuelas secundarias que hay en La Paz, comenzó alrededor de las 9.30.

" La encontré de frente y disparó. Yo iba con el celador y nos agachamos. Pero después se descontroló todo y disparó otra vez" , dijo una compañera de la joven que continúa atrincherada a Radio Nihuil.

Por su parte, calificó a la joven como "tranquila" y remarcó que "no habla con nadie". Y agregó: "No sé si en la familia tiene problemas, pero en la escuela le hacen bullying por la ropa que usa y porque tiene uniceja". Otras alumnas del establecimiento concordaron con esa versión y señalaron que era común que otros alumnos molestaran a la joven por su forma de vestir.

En tanto, la testigo del hecho confirmó que su compañera buscaba a una profesora. De acuerdo con la información publicada por el Diario Uno de Mendoza, la adolescente es hija de un policía de San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria.

La mayoría de los medios mendocinos coincidieron en que la joven pidió a los gritos por una docente llamada Raquel y que aseguró que no se entregaría hasta que la docente se presentara. La investigación del hecho está a cargo de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, que supervisa por estas horas el procedimiento de los efectivos en la escuela.

Situación similar en Rosario

A principios de agosto, un alumno que asiste a la escuela técnica Nº 471 Rodolfo Rivarola llevó un arma de fuego a clases y amenazó a otro chico con dispararle. El hecho se produjo en el turno escolar de la tarde y la policía arribó al establecimiento educativo alertados por la familia del chico amenazado.