Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

El caso de una alumna de 14 años que ingresó a su escuela con un arma en la localidad de La Paz, en Mendoza, conmociona al país. Luego de que la noticia se difundiera a nivel nacional, una compañera de la adolescente brindó detalles sobre cómo es el día a día junto a la menor, que continúa atrincherada.
La escuela Marcelino Blanco, ubicada en La Paz, una localidad que se encuentra a unos 140 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, vive momentos de profunda conmoción este miércoles luego de que una alumna de 14 años ingresara al edificio con un arma y efectuara disparos al aire, al suelo y contra algunas personas. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Sobre el mediodía, una alumna relató que la adolescente sufre de bullying por parte de sus compañeros y brindó detalles precisos sobre el día a día en el aula. El episodio con su compañera, que ingresó armada al establecimiento, uno de las dos escuelas secundarias que hay en La Paz, comenzó alrededor de las 9.30.
Bullying diario
"La encontré de frente y disparó. Yo iba con el celador y nos agachamos. Pero después se descontroló todo y disparó otra vez", dijo una compañera de la joven que continúa atrincherada a Radio Nihuil.
Por su parte, calificó a la joven como "tranquila" y remarcó que "no habla con nadie". Y agregó: "No sé si en la familia tiene problemas, pero en la escuela le hacen bullying por la ropa que usa y porque tiene uniceja". Otras alumnas del establecimiento concordaron con esa versión y señalaron que era común que otros alumnos molestaran a la joven por su forma de vestir.
En tanto, la testigo del hecho confirmó que su compañera buscaba a una profesora. De acuerdo con la información publicada por el Diario Uno de Mendoza, la adolescente es hija de un policía de San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria.
La mayoría de los medios mendocinos coincidieron en que la joven pidió a los gritos por una docente llamada Raquel y que aseguró que no se entregaría hasta que la docente se presentara. La investigación del hecho está a cargo de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, que supervisa por estas horas el procedimiento de los efectivos en la escuela.
Situación similar en Rosario
A principios de agosto, un alumno que asiste a la escuela técnica Nº 471 Rodolfo Rivarola llevó un arma de fuego a clases y amenazó a otro chico con dispararle. El hecho se produjo en el turno escolar de la tarde y la policía arribó al establecimiento educativo alertados por la familia del chico amenazado.