Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

En el Concejo impulsan una ordenanza alineada con la actual normativa que regula la nocturnidad para que los locales para chicos también hagan fiestas para mayores de 14 años.

10 de septiembre 2025 · 16:22hs
salón de fiestas infantiles. Si se prueba un proyecto en el Concejo

Foto: La Capital / Archivo.

salón de fiestas infantiles. Si se prueba un proyecto en el Concejo, podrán organizar reuniones para mayores de 14 años. 

El Concejo estudia una nueva normativa para salones de fiestas infantiles que obtendría luz verde la semana próxima. La ordenanza modificará la regulación de ese tipo de emprendimientos para que puedan ofrecer más opciones como la posibilidad de organizar allí, por ejemplo, cumpleaños de 15 o fiestas que alberguen a personas mayores aún.

María Eugenia Schmuck, promotora de la ordenanza y presidenta del cuerpo legislativo, sostuvo que se trata de un proyecto que “le da la posibilidad a los salones de fiestas infantiles para que también puedan organizar fiestas para adultos. Hay un problema con la ordenanza antigua, la 9.908 de 2018 ,que impedía que un salón de fiestas infantiles pueda hacerlas para adultos”.

“A partir de la ordenanza que regula la nocturnidad, si se cumple con esa normativa, es decir si se tiene el consentimiento de los vecinos linderos, se posee infraestructura de insonorización y se cuenta con licencia de difusión musical, se puede hacer lo que quiera”, subrayó la edila del oficialismo.

>> Leer más: Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

En declaraciones a LT8, Schmuck sostuvo que hasta ahora “había una incompatibilidad entre ordenanzas vigentes, la de los salones de fiestas infantiles y la de nocturnidad. No hay que olvidar que muchas familias rosarinas tienen posibilidad de acceder a un salón de fiestas más barato y no pueden hacerlo en uno de los más cotizados”.

Y para los salones infantiles, que en muchos casos son emprendimientos familiares, esta modificación significa una nueva fuente de ingresos que hoy, por esta imposibilidad normativa, no lo pueden tener”, explicó Schmuck.

Ordenamiento de la nocturnidad

En realidad, la iniciativa de Schmuck es parte un conjunto de cambios que se impulsan desde el oficialismo para facilitar el trámite de las licencias de difusión musical en Rosario. Tal como diera cuenta La Capital el 30 de agosto pasado, se modificarán incisos de la ordenanza de nocturnidad para poner en orden las viejas normativas que quedaron obsoletas cuando se sancionó el reemplazo de la vieja 7.218, y que hoy traba algunos pedidos de bares y salones para pasar música.

El proyecto, presentado por la presidenta del cuerpo, plantea una modificación técnica que busca poner en línea distintas disposiciones que habían quedado en contradicción con la actual legislación, luego de que la histórica ordenanza que regulaba los “rubros” fuera reemplazada por un esquema diferente. Con la normativa vigente (Nº 10.636 de 2024), los rubros fueron eliminados y cualquier emprendimiento que solicite una licencia de difusión musical, ya se trate de un boliche, un bar o un salón de fiestas, debe cumplir con requisitos de infraestructura, insonorización y consentimiento de los linderos.

>> Leer más: Por la crisis, crecen los cumpleaños low cost: salón compartido, mate y agua

En este marco, muchas disposiciones anteriores quedaron sin efecto, pero seguían siendo invocadas por las áreas técnicas del Ejecutivo, lo que generaba trabas y demoras en las habilitaciones. Y una de esas disposiciones es la que regulaba los salones de fiestas infantiles, la 9.908 de 2018, y que, por ejemplo, prohibía expresamente que puedan también estar habilitados para celebrar fiestas para mayores de 14 años.

Esto ha quedado derogado por la nueva normativa y será modificado por este mismo proyecto de Schmuck para que quede de manera expresa. Desde el oficialismo aclararon que la modificación no altera los requisitos de fondo para obtener una licencia, que siguen siendo exigentes en materia de infraestructura, acústica y vinculación con la comunidad. “Si se cumplen las condiciones de la ordenanza de nocturnidad, es decir se declara la actividad y se construye la infraestructura adecuada, el Estado lo habilita, siempre que cuente con el consentimiento de los vecinos”, explicó la autora.

El pitbul y la caniche no presentaban síntomas de sofocación ni de estrés tras ser rescatados del interior de una camioneta estacionada en un súper de zona sur.

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Parte del sector delimitado por Francia, Pellegrini, Vera Mujica y San Luis.

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

El gimnasio de la UNR, donde funcionará la facultad.

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

El Barco Ciudad de Rosario fue motor del turismo local por más de 50 años. La embarcación permanece amarrada en el canal La Lechiguana en la Isla El Charigüé

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

Santa Fe será protagonista en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

Qué significa lore, la palabra que usan los jóvens y copó las redes sociales

Qué significa "lore", la palabra que usan los jóvens y copó las redes sociales

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9% en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9% en agosto

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos
Policiales

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional
Politica

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Por Hernán Cabrera
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

La tercera es la vencida: las pistolas Taser llegan a Rosario tras dos intentos fallidos

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Reconversión: los salones de fiestas infantiles, cerca de organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que inventó un juego para mirar la ciudad con otros ojos

Buscaminata: la rosarina por elección que inventó un juego para mirar la ciudad con otros ojos

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes
El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Lionel Scaloni: Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca
Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8