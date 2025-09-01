Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

La chica de 14 años pidió ayuda en un negocio de la zona y contó que el acusado intentó llevarla por la fuerza a un alojamiento frente a la Terminal de Ómnibus

La Brigada de Orden Urbano (BOU) arrestó este domingo a un hombre de 55 años bajo sospecha de un intento de abuso sexual . El operativo se llevó a cabo por la denuncia de una adolescente que pidió ayuda tras la visita a un hotel del macrocentro de Rosario.

Rosendo F. quedó detenido a la noche por el testimonio de una chica de 14 años en un local de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno . A partir de la declaración de esta última y el relato de un empleado del alojamiento , la policía aprehendió al sospechoso y lo llevó a la comisaría 2ª para investigar lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el acusado quiso ingresar al hotel con la menor de edad y no se lo permitieron. Después, la nena entró a un negocio de la estación de Santa Fe y Cafferata en busca de auxilio. Entonces, la joven que estaba atendiendo al público decidió dar aviso al personal de seguridad de la estación.

Según el reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, el acusado llevó a la adolescente por la fuerza hasta el Hotel La Nueva Vasconia . Personal del establecimiento ubicado en Santa Fe al 3400 confirmó la primera declaración respecto de esta situación.

Mientras trabajaba en la entrada al alojamiento, Facundo K. fue entrevistado por los efectivos y corroboró el relato de los hechos. El recepcionista recordó que un hombre había intentado ingresar con una acompañante menor de edad y no tenía documento de identidad.

Después de este incidente, la chica de 14 años consiguió alejarse del detenido y fue a pedir ayuda a uno de los locales de la Terminal de Ómnibus. A partir del aviso del personal de seguridad, la policía dio con el sujeto y comenzó a recabar evidencia para terminar de reconstruir el episodio.

Luego del operativo, las autoridades precisaron que Rosendo F. es oriundo de Bolivia y actualmente tiene domicilio en la localidad cordobesa de Villa Dolores. El sospechoso quedó alojado en la seccional de Paraguay al 1100 mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) analizaba la denuncia.