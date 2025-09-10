La Capital | Ovación | Central

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

El equipo canalla que dirige Pobersnik venció 1-0 a Talleres y quedó como líder provisorio. Santiago Segovia fue titular, pero salió por una molestia muscular

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

10 de septiembre 2025 · 17:24hs
Thiago Ponce fue el autor del gol con el que Central venció a Talleres y logró su quinto triunfo consecutivo.

Central derrotó a Talleres por 1 a 0 y ahora mira a todos los equipos de su grupo desde lo más alto de la tabla. Esto al menos hasta que Atlético Tucumán juegue este jueves como local su partido ante River para completar esta jornada. La victoria auriazul se dio este último miércoles por la tarde, en partido correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura Proyección, en la cancha principal de Arroyo Seco. ¿La mala noticia? La lesión muscular que habría sufrido el juvenil Santiago Segovia, quien había sido figura auriazul en el triunfo clásico de reserva de la fecha pasada.

El equipo de Mario Pobersnik por ahora es líder del grupo B, con 21 unidades. Eso será hasta este jueves, cuando Atlético Tucumán, que tiene 19 puntos, complete su partido de esta fecha ante River. Si el Decano gana, mantendrá el liderazgo. Cualquier otro resultado de los tucumanos, lo dejará a Central en la cima de la zona en soledad.

Además, la obtenida ante Talleres fue la quinta victoria consecutiva de los auriazules en el torneo Clausura Proyección, y sin recibir goles en esos juegos. En esos 5 compromisos Central anotó 10 goles.

Los once del Canalla

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Elías Verón (66' Lorenzo Fernández), Ignacio Ovando, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni; Samuel Beltrán, Mateo Serra (ET Kevin Gutiérrez) y Facundo Piozzi; Santiago Segovia (62' Cristian Bonesso), Thiago Ponce (66' Ciro Armoa) y Tomás Salteño (81' Lucas Ramos).

Serra
Mateo Serra fue titular en este Central de Pobersnik que anda con el pie derecho. Volvió a ganar tras el triunfo en e clásico.

Los que se quedaron en el banco, sin chances de ingresar, fueron: Leonardo Sosa, Tomás Muia, Franco Castorani, Leonardo Ríos, Nahuel Arce, Paulo Bustos, y Gonzalo González.

Respecto del trámite del partido, aunque manejó la pelota más tiempo que su rival, a los auriazules les costó generar. Pero en una de las pocas combinaciones certeras de los hombres de ataque de Central llegó el gol con el que el equipo de Pobersnik rompió el partido. Fue un pase profundo de Bonesso para Piozzi, quien desbordó por derecha y sacó un centro rasante al segundo palo, que encontró a Thiago Ponce para convertir el único tanto del primer tiempo.

En el complemento, Central dispuso de un par de situaciones claras para liquidar elpduelo, pero las falló. Por lo que terminó algo apremiado, esto antes por la exigua diferencia en el marcador que por la capacidad ofensiva del rival.

Segovia
Santiago Segovia volvió a ser titular, pero un golpe lo sacó rápido de la cancha. Una baja importante para Central.

Mala pata para Segovia

La nota negativa de la tarde la protagonizó Santiago Segovia. El hábil volante de 18 años debió dejar el terreno en forma temprana, a los 17 minutos, debido a una molestia muscular en un cuádriceps.

Segovia, una de las figuras de Central en el triunfo ante Newell's de la fecha anterior, entrena habitualmente con el primer equipo que comanda Ariel Holan, y viene ocupando un lugar entre los relevos en los últimos partidos de primera división.

