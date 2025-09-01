Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

El hombre, oriundo de Córdoba, fue imputado por acoso y continuará a disposición de la Justicia. Según los primeros testimonios, no habría llegado a atacarla

El acusado recuperó la libertad, aunque la investigación sigue en curso con declaraciones pendientes de la víctima y del personal del hotel.

El hombre de 55 años detenido en barrio Agote , acusado de intentar llevar a una adolescente a un hotel frente a la terminal de ómnibus , quedó en libertad mientras continúa la investigación judicial. Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Sexuales , que lleva adelante la causa.

De acuerdo con el primer relevamiento, la chica estaba esperando un colectivo para regresar a Roldán cuando fue abordada en la vía pública. El encargado del hotel impidió que ambos ingresaran y la menor logró escapar hasta la Terminal, donde pidió ayuda y personal policial intervino para detener al sospechoso.

Voceros judiciales indicaron que la menor será citada a declarar junto a su madre en las próximas horas , y que también se ampliarán las declaraciones de los empleados del hotel.

Según los primeros testimonios tomados por la Policía , no habría habido "tocamientos ni otro tipo de violencia física" en el hecho . Por ese motivo, la Fiscalía resolvió imputar al acusado por acoso , constató su domicilio en la provincia de Córdoba y lo dejó a disposición de la Justicia en libertad.

Cómo sigue la causa

“El hombre queda bajo investigación. Esa condición dependerá del avance de las declaraciones, lo que se corrobore con los testimonios y las pruebas que se incorporen”, señalaron desde la Fiscalía.

Mientras tanto, las tareas investigativas continúan en reserva. La causa permanece abierta y podría modificarse la calificación legal en caso de que surjan nuevos elementos.

La intervención del encargado del hotel fue clave

“El encargado del hotel no los dejó ingresar porque advirtió que la chica parecía menor de edad. Esa decisión fue fundamental porque permitió que la joven pudiera salir a la vereda y correr hacia la Terminal para pedir ayuda”, señaló el jefe de la Brigada de Orden Urbano (BOU), Carlos Machuca.

Tras salir del hotel, la secuencia siguió en la vereda: “Cuando salen, el masculino estaba tomando una cerveza, se le cae, y es ahí cuando la chica aprovecha para salir corriendo e introducirse en la Terminal. Al llegar la Policía, el masculino seguía allí, por lo que lo detienen y trasladan a la comisaría 2ª”, detalló el funcionario.

En ese momento, personal policial que patrullaba la zona intervino, gracias al aviso de personal de seguridad de la Terminal de Ómnibus, y detuvo al sospechoso. “El hombre no portaba armas ni realizó amenazas. Fue clave la rápida reacción de la chica y el rol del hotel”, agregó el jefe del BOU.

Machuca también precisó que la menor fue trasladada por efectivos hasta su casa en Roldán, donde quedó al cuidado de su madre. En paralelo, la Fiscalía de Delitos Sexuales tomó intervención en la causa y deberá resolver la situación procesal del detenido.

“Se están revisando cámaras y testimonios para establecer con exactitud cómo se produjo el hecho. Por el momento, no surgen antecedentes penales del sospechoso”, concluyó el funcionario.

