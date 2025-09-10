La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

En la tarde del miércoles la reserva de Newell's se presentó en Córdoba, mientras que el sub-13 jugo su tercer partido en la Fiesta Evolución.

Por Carlos Durhand

10 de septiembre 2025 · 17:17hs
Los chicos de la categoría 2012 de Newells siguen por el buen camino en la Fiesta Evolución Conmebol.

Los chicos de la categoría 2012 de Newell's siguen por el buen camino en la Fiesta Evolución Conmebol.

Newell’s tuvo una de cal y una de arena en la tarde del miércoles. El Sub 13 que participa de la Fiesta Evolución de Conmebol en Paraguay se anotó un nuevo triunfo, mientras que la reserva no se pudo recuperar de la derrota en el clásico y sufrió una nueva caída.

La categoría 2012 de Newell’s no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Atlético Camino de Venezuela, ya que fue muy superior tanto en el aspecto futbolístico como en el físico. Fue por 3 a 0 con goles de Joaquín Suárez, Santino Damiani Alustiza (olímpico) y Byron Juárez.

El sub-13 leproso formó con Santino Vojvoda; Máximo Romero, Bruno Brauer, Santino Damiani Alustiza, Juan Pablo Biasutti, Byron Juárez, Gianluca Godoy, Rodrigo Sanabria, Dalmiro Gómez, Francesco Geminale y Joaquín Suárez.

Como suplentes iniciaron: Ian Coraza, Dylan Cardozo, Bautista Marini, Ignacio Lencina, Benjamín Benítez, Yaco Pavoni, Franchesco Tenassio y Felipe Bosco.

En todos los partidos para definir posibles empates se ejecutan penales independientemente del resultado y aquí ganaron los venezolanos 4 a 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1965861843651776670&partner=&hide_thread=false

Fue el tercer triunfo en tres presentaciones del equipo dirigido por Ariel Ruggeri. En el debut le ganó 2 a 0 a Universitario de Perú con tantos de Dalmiro Gómez y Byron Juárez, mientras que en su segundo partido derrotó 3 a 0 a la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil con dos festejos de Rodrigo Sanabria y uno de Benjamín Benítez.

Leer más: La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La reserva de Newell’s sufrió otra derrota

Mientras que la reserva leprosa volvió a perder. Esta vez ante Belgrano en Córdoba por 3 a 1, en un partido que se definió en el primer tiempo. Los de Bernardi en esa primera etapa solo pudieron jugar los primeros cinco minutos. Pero desde allí fue el equipo local quien impuso sus condiciones y se llevó al descanso una ventaja de tres goles por mérito propio, pero también por los errores defensivos más que nada a la hora de salir jugando de abajo.

Los Piratas se adelantaron en el marcador con un gol de Juan Samán en contra, tras un centro de Agustín Melano. Luego fue Ramiro Hernández, ante una asistencia de Zelarayan quien anotó el 2 a 0 y antes del descanso Melano prácticamente que le bajó la persiana al partido con el tercer gol.

En la segunda parte el local salió en busca del cuarto. Pero a los 64’ la lepra consiguió el descuento a través del ingresado Lautaro Ríos y tuvo algunas ocasiones para lograr un segundo descuento que lo hubiese metido en partido.

Pero no pudo aprovechar sus chances y en los últimos minutos fueron los celestes quien otra vez tomaron las riendas del partido y se quedaron con un justo triunfo.

Los rojinegros formaron con: Francisco Sciarini; Agustín Melgarejo (59’ Matías Palacio), Juan Samán, Ulises Echavarría (ET Lautaro Ríos) y Valentino Torrente; Facundo Basualdo (33’ Tomás Viola), Alan Mereles y Pablo Altamirano; Joaquín Amadio (59’ Jeremías Morales), Francisco Scarpeccio (75’ Joaquín Dalvano) y Jerónimo Russo.

