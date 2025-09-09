Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

El entrenador dio su parecer sobre al derrota que sufrió la selección argentina frente a Ecuador en el cierre de las eliminatorias sudamericanas

Lionel Scaloni explicó la derrota de Argentina frente a Ecuador y si bien no buscó excusas dejó en claro que la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo fue un punto de inflexión en el partido. "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca" , tiró en conferencia de prensa.

El DT argentino señaló que "cuando el juega bien todo se hace más complicado. Ya habíamos sufrido una expulsión y por ahí en el inicio del segundo tiempo tuvimos miedo de sufrir otra. Eso hizo que no podamos generar situaciones. Pese a ello, es positivo que el equipo intenta. A su manera, pero siempre lo intenta".

"Siempre decimos lo mismo, que estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca . Ecuador nos puso en dificultades en el inicio del partido e intentamos salir de esa situación. En el segundo tiempo fue diferente y lo veo como positivo, pero hay que seguir adelante", deslizó.

Sca Para Lionel Scaloni, Argentina buscó de la forma que pudo. Consideró que la expulsión de Otamendi fue clave en el desarrollo. AP

El respeto hacia Ecuador

Y agregó: "Ecuador es un gran equipo. Es difícil hacer un análisis tan rápido porque después de la expulsión el partido claramente fue otro. Igual, hasta ese momento también había sido complicado porque Ecuador estaba haciendo un buen partido. Sigo pensando que es una gran selección".

"Con el ingreso de Mastantuono intentamos tener algo más de fútbol. Le dimos la chance y creo que entró bien. Tiene personalidad, le gusta tener la pelota, pero había pocos espacios. Más allá de eso, es un jugador que siempre intenta y pudo sumar más minutos en la selección", apuntó el DT del seleccionado argentino.

>>Leer más: El podio de la selección argentina: Dibu Martínez fue el único que se pareció al de siempre

Fue el primer partido después de muchos otros en el que Argentina no pudo convertir y para Scaloni la explicación está en que "no es que no pudimos patear al arco, sino que Ecuador trabajó muy bien en defensa y tampoco nos dio muchas chances".

Además apunto: "En esta selección hay muchos jugadores con personalidad y con posibilidad de demostrar. La selección obliga a un nivel increíble y encontrar jugadores de ese calibre, como Messi u Otamendi, no es fácil, pero trabajamos siempre para lograr lo mejor".