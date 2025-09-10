En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

El mensaje será el próximo lunes a las 21. El gobierno buscará fijar las prioridades fiscales y dar señales tras la derrota electoral en Buenos Aires

El presidente Javier Milei brindará el próximo lunes 15 de septiembre un mensaje por cadena nacional en el que presentará el presupuesto 2026, según confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni .

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el presidente de la Nación hablará en cadena nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, escribió el portavoz en su cuenta de X.

La exposición se realizará en un contexto político y económico delicado para el gobierno . La derrota de este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires golpeó la estrategia oficialista y reavivó tensiones internas.

En su mensaje televisado, Milei detallará los principales lineamientos de gasto y ajuste fiscal para el año próximo, con especial énfasis en el control del déficit . También se espera que mencione las proyecciones macroeconómicas de inflación, crecimiento y recaudación.

El presupuesto 2026 será la segunda ley de recursos y gastos elaborada bajo la gestión de La Libertad Avanza y busca consolidar el rumbo de austeridad que el presidente defiende desde su asunción.

Sin embargo, esa hoja de ruta no tiene un respaldo normativo. Es que al no haber acuerdo entre el oficialismo y otros bloques opositores, el gobierno prorrogó en dos oportunidades el presupuesto 2023, sancionado a fines de 2022, durant el gobierno del Frente de Todos.

En la Casa Rosada subrayan que el mensaje presidencial servirá para “ordenar la discusión pública” en torno a la política económica y despejar incertidumbres tras el revés electoral.

Milei, golpeado

El llamado a cadena nacional llega pocos días después de que el peronismo ganara por 14 puntos en las elecciones bonaerenses, lo que dejó al oficialismo en una posición de debilidad en el principal distrito del país.

Milei elecciones Buenos Aires AP Foto/Gustavo Garello

En ese marco, el gobierno busca retomar la iniciativa con un discurso que le permita reafirmar su liderazgo y marcar la agenda.

En agosto, Milei dio un mensaje por cadena nacional para justificar el veto a la emergencia en discapacidad y el aumento para los jubilados.

Qué se espera del anuncio

El discurso presidencial pondrá sobre la mesa los criterios de distribución del gasto y las áreas prioritarias, en medio de reclamos de gobernadores y sectores productivos por mayores fondos.

Asimismo, se anticipa que Milei busque transmitir un mensaje político de fortaleza, con un relato que combine la austeridad fiscal con la defensa de su programa de reformas.

La presentación del presupuesto abre además la negociación en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con bloques opositores para asegurar la aprobación de la ley.

La Libertad Avanza cuenta sólo con 37 diputados sobre 257 y 6 senadores de 72, por lo que necesita el acompañamiento de otras bancadas para aprobar el prespuesto.

El resultado de ese debate será clave para medir el margen de maniobra del presidente en la segunda parte de su mandato. A partir de diciembre los libertarios tendrán más legisladores, pero no tendrán mayoría en ninguna de las Cámaras.