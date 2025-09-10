Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario La banda de cumbia Naranja Dulce anticipó lo que va a ser la fecha del 20 de septiembre en el hipódromo 10 de septiembre 2025 · 10:23hs

Pinky presente en el Hipódromo de Rosario

Al mismo tiempo que los días de frío van quedando atrás, el "Festival Tumba la casa XL" está cada vez más cerca, junto con la primavera y los festejos al aire libre. Es por ello que el próximo 20 de septiembre el Hipódromo de Rosario se prepara para una noche a pura cumbia y reggaetón, con canciones que regresan para encender una verdadera fiesta de la primavera.

Así lo confirmó el grupo Naranja Dulce en Brindis TV, banda de cumbia rosarina, que va a estar dando su show en el evento: "La fiesta se hizo para recordar las mejores noches de Rosario. Hay algunos DJ y detalles del evento que no queremos espoilear, pero todo está pensado para volver un poco a nuestra adolescencia y a buenas épocas". Y agregaron: "Preparamos cada show de manera distinta, pensando mucho en la persona que nos vio el fin de semana anterior para no repetirnos".

Las puertas abrirán a las 20 horas para dar comienzo a una jornada vibrante, con un line up variado y explosivo. La noche estará encabezada por Pinky de Un Poco de Ruido junto a su banda, seguidos por las potentes presentaciones de Orco Mix, Naranja Dulce, Emi Díaz y Elías Rampello. Para completar la grilla se sumarán las propuestas únicas de Matías Crow y Black, garantizando una experiencia musical inolvidable.

IMG_3276 El festival contará con un patio gastronómico con foodtrucks que invitan a recorrer sabores para todos los gustos, acompañado de actividades diseñadas para que el público viva una experiencia completa. En un entorno abierto, rodeado de espacios verdes, se fusionarán la música, los amigos, la buena comida y la celebración.

Los tickets están a la venta por Passline. También cuentan con un instagram oficial (@tumbalacasa.ros) donde se puede acceder a información exclusiva del evento.