Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

El jefe del Orden Urbano detalló que el sospechoso no portaba armas ni tiene antecedentes penales. Destacó "la rápida reacción de la chica y el rol del hotel", dijo

1 de septiembre 2025 · 13:10hs
El jefe de la Brigada de Orden Urbano (BOU), Carlos Machuca, brindó detalles sobre la detención del hombre acusado de intentar abusar de una adolescente en barrio Agote ocurrido este domingo. Según relató, la menor esperaba un colectivo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno para regresar a su casa en Roldán cuando fue abordada por un hombre de 55 años, de nacionalidad boliviana y residente en Córdoba. El individuo la tomó de la cintura e intentó llevarla a un hotel cercano.

“El encargado del hotel no los dejó ingresar porque advirtió que la chica parecía menor de edad. Esa decisión fue fundamental porque permitió que la joven pudiera salir a la vereda y correr hacia la Terminal para pedir ayuda”, señaló Machuca.

Tras salir del hotel, la secuencia siguió en la vereda: “Cuando salen, el masculino estaba tomando una cerveza, se le cae, y es ahí cuando la chica aprovecha para salir corriendo e introducirse en la Terminal. Al llegar la Policía, el masculino seguía allí, por lo que lo detienen y trasladan a la comisaría 2ª”, detalló el funcionario.

En ese momento, personal policial que patrullaba la zona intervino, gracias al aviso de personal de seguridad de la Terminal de Ómnibus, y detuvo al sospechoso. “El hombre no portaba armas ni realizó amenazas. Fue clave la rápida reacción de la chica y el rol del hotel”, agregó el jefe del BOU.

image

Machuca también precisó que la menor fue trasladada por efectivos hasta su casa en Roldán, donde quedó al cuidado de su madre. En paralelo, la Fiscalía de Delitos Sexuales tomó intervención en la causa y deberá resolver la situación procesal del detenido.

“Se están revisando cámaras y testimonios para establecer con exactitud cómo se produjo el hecho. Por el momento, no surgen antecedentes penales del sospechoso”, concluyó el funcionario.

Dónde pedir ayuda en caso de sufrir un episodio de violencia sexual

  • Teléfono de emergencias policiales: 911 (las 24 horas).

  • Línea Nacional 144: atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género (gratuita, confidencial y 24 horas).

  • Fiscalía de Delitos Sexuales Rosario: (0341) 4721890 / 4721891.

  • Centro de Asistencia a la Víctima (Ministerio Público de la Acusación, Rosario): (0341) 4721898.

  • Teléfono Verde – Municipalidad de Rosario: 0800 444 0420 (atención gratuita, confidencial, 24 horas).

Según el reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, el acusado llevó a la adolescente por la fuerza hasta el Hotel La Nueva Vasconia. Personal del establecimiento ubicado en Santa Fe al 3400 confirmó la primera declaración respecto de esta situación.

Detenido Terminal de Ómnibus

Un hombre de 55 años fue detenido el domingo 31 de agosto de 2025 en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno por presunto intento de abuso sexual de una adolescente en un hotel de la zona.

Mientras trabajaba en la entrada al alojamiento, Facundo K. fue entrevistado por los efectivos y corroboró el relato de los hechos. El recepcionista recordó que un hombre había intentado ingresar con una acompañante menor de edad y no tenía documento de identidad.

>> Leer más: Robó en un local de la zona de la Terminal, abusó de la empleada y lo detuvieron

Después de este incidente, la chica de 14 años consiguió alejarse del detenido y fue a pedir ayuda a uno de los locales de la Terminal de Ómnibus. A partir del aviso del personal de seguridad, la policía dio con el sujeto y comenzó a recabar evidencia para terminar de reconstruir el episodio.

Luego del operativo, las autoridades precisaron que Rosendo F. es oriundo de Bolivia y actualmente tiene domicilio en la localidad cordobesa de Villa Dolores. El sospechoso quedó alojado en la seccional de Paraguay al 1100 mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) analizaba la denuncia.

