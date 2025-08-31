La Capital | cirugía

Inédita cirugía en Rosario de reconstrucción de pared abdominal a una adolescente

Se realizó a una paciente de 16 años con un severo problema congénito que le trajo secuelas físicas y estéticas. Los detalles del caso

31 de agosto 2025 · 06:30hs
El equipo de la Unidad Rosarina de Diástasis Abdominal (Urda).

El equipo de la Unidad Rosarina de Diástasis Abdominal (Urda).

Médicos rosarinos lograron reparar un importante defecto congénito abdominal en una chica de 16 años. La intervención quirúrgica, que se hizo de forma miniinvasiva, es inédita en la ciudad. El procedimiento resultó exitoso y la paciente ya está realizando sus actividades en forma habitual.

La particular cirugía fue realizada por el equipo de la Unidad Rosarina de Diástasis Abdominal (Urda) que encabeza el cirujano Andrés Pérez Grassano.

El procedimiento tuvo lugar en el Sanatorio Aliare, en la zona centro, en junio pasado. La adolescente tenía un diagnóstico de onfalocele, que es un defecto congénito por el cual los órganos abdominales del bebé, como el intestino y el hígado, sobresalen a través de un orificio en la pared abdominal cerca del ombligo. Este problema ocurre durante el desarrollo fetal cuando la pared abdominal no se cierra completamente, y puede variar en tamaño, desde pequeño (afectando solo intestino) hasta grande (incluyendo hígado y otros órganos).

Pérez Grassano comentó a La Capital: "Recibimos a una paciente oriunda de Buenos Aires, con una patología rara, ya que se da cada 5 mil o 10 mil nacidos vivos, y que había quedado con secuelas visibles que afectaban su calidad de vida".

Canela M. de 16 años "llegó a Urda pensando que tenía una diástasis, ya que se veía como tal, pero la realidad es que era secuela de su onfalocele". Por lo tanto, lo primero fue hacer un "diagnóstico bien preciso del problema", dijo el profesional.

"Estudiamos su caso en equipo. Se hicieron imágenes ecográficas, tomográficas, además de las correspondientes evaluaciones quirúrgicas y kinesiológicas", expresó Pérez Grassano, quien comentó que el caso era complejo ya que la falta de pared abdominal era "muy importante", de 5 por 7 centímetros, algo extremadamente notorio que afectaba en muchos aspectos de su vida a la paciente.

El equipo de Urda decidió entonces que podía realizar la cirugía a la adolescente para corregir su problema "y que pueda tener una vida normal, incluso si lo desea, puede pensar en algún momento en la maternidad ya que hasta ahora no iba a ser posible por la situación en la que se encontraba su abdomen".

El paso a paso

El cirujano dijo que como primer paso "colocamos toxina botulínica de forma ambulatoria bajo guía ecográfica un mes antes de su cirugía; la aplicamos en ambos laterales del abdomen de la paciente donde se encuentran los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso". Luego, se realizó "una doble reconstrucción de pared abdominal con doble colocación de malla protésica".

Esto permitió "reparar el defecto, uniendo sus músculos rectos anteriores", mencionó. También se realizó "una sutura plástica para mejorar el resultado estético de la paciente".

Pérez Grassano, quien lidera el equipo, trabajó junto a Federico Galván, cirujano general; el especialista en diagnóstico por imágenes Sebastián Gambra y las kinesiólogas María Laura Benardinelli y Melisa Segura.

Diástasis en varones y mujeres

Desde hace 7 años Urda se especializa en diástasis de músculos rectos o diástasis abdominal. La mayoría de las pacientes son mujeres que padecen la separación de esos músculos rectos luego de los embarazos o por el paso del tiempo, entre otras causas. "Operamos en forma mini invasiva a casi el 100 % de las pacientes mujeres que sufren cuatro síntomas típicos", relató el médico.

"Los síntomas digestivos son comunes. Muchas de las pacientes que llegan al consultorio relatan que tienen hinchazón abdominal, como una sensación de estar embarazadas sin estarlo (suelen decir: tengo una panza de cuatro meses), entonces usan ropa de talles más grandes, no salen, se sienten mal".

Entre las alteraciones digestivas están: la sensación de digestiones pesadas, constipación (que las lleva a tener hemorroides) y casi siempre existen problemas asociados como una hernia umbilical o hernias de la línea media.

Otro de los síntomas frecuentes es la incontinencia de orina "que puede ser de leve a moderada: estornudan o se ríen y se orinan, se levantan de noche varias veces para ir al baño".

Además hay secuelas a nivel traumatológico: "La gran mayoría comenta que tiene dolores de espalda". Y se suman los problemas ginecológicos: "Algunas pacientes con diástasis nos cuentan que sufren de dismenorrea que es dolor al menstruar y ovular e incluso, en ciertos casos, durante las relaciones sexuales".

Lo que es menos frecuente, pero existe, es la diástasis en el paciente varón. Pérez Grassano mencionó que "al igual que las mujeres se les presenta como un bulto o tumoración; al estar acostados e intentan incorporarse se puede observar en su pared abdominal desde el pecho u esternón hasta el ombligo".

"En forma frecuente tienen además una hernia umbilical que tiene que ser tratada en conjunto con su diástasis para evitar la recidiva de la hernia de ombligo", comentó.

En el hombre, las causas son: sobrepeso adquirido en poco tiempo, levantamiento de pesas , excesos de esfuerzo "o quizá ya tienen una alteración de su pared abdominal y presentan hernias inguinales o hernia umbilical".

Los problemas digestivos son habituales en varones con diástasis. En cuanto a las características, "son panzones pero con el resto del cuerpo delgado; no tienen fuerza en la pared abdominal y se nota una alteración de su core, es decir, de la zona media", dijo el médico.

Los síntomas a nivel traumatológico también son comunes en pacientes con este diagnóstico. "La buena noticia es que podemos corregirlo con cirugía mini invasiva, con una recuperación rápida".

Pérez Grassano mencionó que "los pacientes, hombres o mujeres, nos hacen saber cómo les cambia la vida después de la intervención; tenemos muchos mensajes de agradecimiento", y eso, "es lo verdaderamente valioso".

Ver comentarios

Las más leídas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Lo último

En vivo: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort

En vivo: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort

Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas

Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas

Corrientes va a las urnas: primer examen para La Libertad Avanza después de los audios filtrados

Corrientes va a las urnas: primer examen para La Libertad Avanza después de los audios filtrados

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Apenas el 10 por ciento de los animales sobrevive y la provincia es lugar de paso para el traslado de fauna silvestre hacia Buenos Aires

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas
La Ciudad

Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Inédita cirugía en Rosario de reconstrucción de pared abdominal a una adolescente
Salud

Inédita cirugía en Rosario de reconstrucción de pared abdominal a una adolescente

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Newells: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Argentino goza de buena salud y quiere seguir con su aura ganadora en Luján

Argentino goza de buena salud y quiere seguir con su aura ganadora en Luján

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas
La Ciudad

Rosario, pasada por agua: la tormenta de Santa Rosa se hace sentir y se renuevan las alertas

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe