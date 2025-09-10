La Capital | La Ciudad | pasaportes

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden revisar y reponer en el día

Quienes viajen en los próximos siete días podrán reponer sus pasaportes en aeropuertos. Si no, en oficinas del Registro Civil de Santa Fe

10 de septiembre 2025 · 17:09hs
Personal del Registro Civil atiende en el aeropuerto de Rosario

Personal del Registro Civil atiende en el aeropuerto de Rosario, donde se revisan y reponen pasaportes defectuosos en el día y sin costo.

Los viajeros que descubran fallas en sus pasaportes a pocos días de salir del país podrán resolver el inconveniente en el Aeropuerto Internacional de Fisherton. Allí funciona un Centro Integral de Documentación que permite revisar el documento y, en caso de ser necesario, emitir uno nuevo en el momento, sin costo y en un plazo de entre dos y seis horas.

La medida forma parte de un plan de contingencia dispuesto por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), luego de que se confirmara que miles de pasaportes emitidos en los últimos meses presentan errores en la tinta de impresión, lo que impide su lectura en controles migratorios de distintos países.

>> Leer más: Pasaportes con fallas: cómo detectarlos, cómo cambiarlos y cuánto sale

El director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte, explicó que quienes viajen en los próximos siete días deben dirigirse directamente al aeropuerto: “Si el pasaporte necesita ser repuesto, el trámite se hace en el momento”. Para verificar si un documento requiere revisión, se habilitó además un asistente automático por WhatsApp (1151261789) que, con solo ingresar el número del pasaporte, informa la situación.

En cambio, quienes no tengan viajes inmediatos podrán acercarse a cualquier oficina del Registro Civil en Santa Fe o a los centros de documentación del Renaper, donde se entregará un nuevo pasaporte en un plazo máximo de diez días hábiles.

El problema alcanzó también a consulados y aeropuertos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España, donde se solicitó la devolución de documentos emitidos recientemente. Según informó Nación, la falla se originó en un lote de tinta defectuosa y ya se encuentra en marcha un operativo internacional de reposición.

Cómo identificar una posible falla en el pasaporte

Las autoridades nacionales explicaron que los pasaportes argentinos afectados por fallas de impresión se encontrarían en la serie AAL. Más precisamente, entre la numeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088.

Desde la administración nacional solicitaron que todas las personas que tienen sus pasaportes numerados entre esos grupos devuelvan esos documentos al Renaper. En caso de ciudadanos argentinos viviendo en el exterior, deberán dirigirse al Consulado, donde verificarán si las libretas se imprimieron bien o si presentan errores. Si se constata que el pasaporte se encuentra sin errores, el Renaper lo devuelve.

Desde Presidencia indicaron que el error se debe a un problema ocasionado por la tinta negra de seguridad que provee una empresa alemana y que es invisible al ojo humano, según detalló el portal Infobae. El posible error en los documentos sólo pueden detectarlo los equipos especiales de lectura de documentos que se usan en los puestos de controles migratorios.

Qué pasa si mi pasaporte presenta la falla

En este caso, como la responsabilidad recae sobre el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se dispuso que para todos los casos en que el pasaporte deba ser reemplazado, el documento se reponga de manera inmediata y sin costo.

Es por esto que, quienes detecten que su pasaporte forma parte del grupo afectado, deben acercarse a las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, para regularizar la situación lo antes posible.

Cómo tramitar el pasaporte en Argentina

Para realizar el trámite de renovación de pasaporte es preciso contar con un turno previo y la documentación ciudadana. En total, la duración de la gestión es de 15 minutos. Luego, dependiendo de la modalidad que se elija, se recibirá el pasaporte a partir de las 96 horas hábiles de realizarlo.

Qué se necesita para iniciar el trámite

  • Mayores de 18 años:

    • DNI tarjeta vigente.
    • Pasaporte anterior: es recomendable pero no obligatorio.

    En caso de personas incapaces:

    • Testimonio judicial de la designación de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela; o en su defecto, la autorización judicial correspondiente (cuando el/los acompañante/s se presente/n con la persona que realiza el trámite).
    • DNI de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela, o de la persona autorizada judicialmente.
    • Consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad parental, la tutela o la curatela con la indicación de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo. En caso contrario, debe suplir su falta con autorización judicial.

>>Leer más: Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

  • Menores de 18 años, a los requisitos anteriores se suman:

    • Acompañamiento del padre, madre o representante legal; y su DNI vigente.
    • Permiso para tramitar Pasaporte sin presencia de tus padres con certificación de la autoridad pertinente (escribano o juez). El mismo debe indicar expresamente que la autorización alcanza a Pasaportes, DNI, documentos de viaje, documentación necesaria para viajar u otras referencias específicas similares.
    • Si sos menor emancipado: Testimonio judicial, suscripto por el funcionario competente según las leyes aplicables.

    En caso de necesitar acreditación del representante legal:

    • Oficio judicial o testimonio de tutela del menor. Es otorgada por el juzgado. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.
    • Si el menor se encuentra en un hogar: autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente que corresponda.
    • Oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

El paso a paso

  • Elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde se tenga el domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

  • Presentarse en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago.

  • Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con el ID desde la página oficial del gobierno.

  • Cuando el correo llegue al domicilio, lo puede recibir la persona titular del pasaporte o cualquier persona mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

>>Leer más: Ranking actualizado de los pasaportes más poderosos del mundo: qué lugar ocupa Argentina

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte

El costo del pasaporte es de 70 mil pesos. El mismo tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión para los mayores de 18 años y de 5 años desde la fecha de emisión para los menores de 18 años.

Quienes necesiten viajar y tengan prisa para obtener el pasaporte, pueden solicitar el Pasaporte Express, que tiene un costo de 150 mil pesos. El trámite comienza con el pago del mismo con tarjeta de crédito o débito desde la página https://tramites.renaper.gob.ar y culmina en las oficinas del Registro Civil.

Por otra parte, en este caso, los pasaportes que presenten la falla mencionada, no tendrán ningún cargo en su reimpresión.

El chatbot de Renaper para consultas por pasaportes

Para ayudar a los ciudadanos a revisar sus pasaportes, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó herramientas de verificación en su chatbox oficial. Este funciona escribiendo al número 11 51261789.

Al comunicarse con el chatbot, el usuario debe seleccionar la opción "B", que es la relativa al "Pasaporte". Allí, se mostrará todo un menú de opciones donde se debe seleccionar la opción "D", es decir, aquella que indica "Cheque de Pasaporte". Para esto, se le solicitará al usuario su número de pasaporte, que deberá escribir en el chat. A raíz del análisis, el chatbot informará al usuario si el pasaporte presenta fallas o no. De ser necesario, se deberá proceder con la creación de un nuevo pasaporte que mantendrá el número ya asignado y no tendrá costo alguno.

Esta es una herramienta muy útil para recibir ayuda del organismo sin moverse del propio hogar y conocer el estado del pasaporte para definir si es preciso tomar acciones al respecto.

