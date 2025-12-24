La Capital | Zoom | Netflix

Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de "Peaky Blinders"

La plataforma de streaming compartió el primer recorte del ansiado film, que tendrá su estreno en cines en los primeros meses de 2026

24 de diciembre 2025 · 16:39hs
Netflix lanzó el primer tráiler de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal".

"Peaky Blinders" es una de las series más reconocidas de los últimos años, con millones de fanáticos alrededor del mundo. Como regalo adelantado de Navidad, Netflix lanzó el primer tráiler de la película “Peaky Blinders: El hombre inmortal” con el regreso esperado de Cillian Murphy como Tommy Shelby.

Si bien la serie terminó hace casi cuatro años, este film llega como continuación de la historia que rodea a la familia de gángsters de Birmingham, que contará también con las actuaciones de Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Packy Lee, Barry Keoghan y Stephen Graham, entre otros.

Los fanáticos aguardan con ansias cada novedad que gire en torno a la vuelta de Shelby y su pandilla, la cual está cada vez más cerca y alimenta las expectativas con una mega producción.

Cuándo se estrena la película de "Peaky Blinders"

Al respecto, Netflix anticipó que la película de "Peaky Blinders" se estrenará en cines el próximo 6 de marzo de 2026, aunque este será un estreno fugaz, ya que poco tiempo después se integrará en el catálogo de la plataforma de streaming a partir del 20 de marzo.

Según dieron a conocer distintos medios internacionales, la película retomará los escenarios que quedaron abiertos en el final de la sexta temporada de la serie e indicaron que la misma “funcionará como el final del primer capítulo de la saga”.

Esta película, una de las más esperadas para el 2026, explicará qué sucedió con Shelby durante los años posteriores a la serie, en un período de transformación para el personaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/2003828009975886121?s=20&partner=&hide_thread=false

