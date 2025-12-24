Prohiben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios

La venta y comercialización de ciertos elementos fue vetada por Assal. Se detectó falta de garantía en artículos vendidos como “libre de gluten”

El Ministerio de Salud de Santa Fe , mediante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de suplementos dietarios elaborados por el laboratorio Vantorex SRL (RNE Nº 02-041095) y comercializados bajo la marca Natier.

En particular, un primer grupo de productos de la marca Natier fueron vetados por la entidad provincial por incumplir con un artículo del Código Alimentario argentino específico para suplementos dietarios al omitir las leyendas obligatorias requeridas por dicha norma, entre otras irregularidades.

Otro segundo grupo de artículos de la marca Natier que son promocionados como "libre de gluten" fueron prohibidos porque presentan irregularidades y no se puede constatar dicha condición.

El primer grupo de suplementos dietarios prohibidos

Vinagre de Sidra de Manzana, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202410564592-GDEDPA-DIYPAMDAGP, Lote L05.

Vinagre de sidra de manzana”, RNPA Nº EX-2022-09435413, RNE Nº 02-041095, Marca Natier, Lote L21.

Vitamina D3, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 2020200115026- GDBA-DIYPAMAGP, Lote L23.

Relax Blend, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202023471778-GDBA-DIYPAMGP, Lote L38.

Ajo Negro, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 40046883, Lote L64

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (@assalsantafe)

El motivo de la prohibición es la falta de RNPA y no cumplen con el Artículo 1381 del Código Alimentario Argentino -específico para suplementos dietarios-, al omitir las leyendas obligatorias requeridas por dicha norma.

Además, la dosis sugerida en Vitamina D3 excede el límite de la Tabla I, y en Relax Blend incluye un ingrediente no autorizado por el Código Alimentario Argentino –valeriana-.

El segundo grupo, los productos "libres de gluten"

Café Verde, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202023436980-GDEDBA-DIYPAMDAGP, Lote L50.

Centella Asiática, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202020196024-GDEDBA-DIYPAMDAGP, Lote L46.

Probiótico, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202014753698-GDEDPA-DIYPAMDAGP, Lote L21.

Cúrcuma + Pimienta Negra, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02- 041095, RNPA Nº EX 202020141719-GDBA-DIYPAMDAGP, Lote L34.

Aloe Vera Sistema Digestivo, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202020158105-GDBA-DIYPAMDAGP, Lote L75.

Omega 3, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202444971534-GDBA-DIYPAMDAGP, Lote L04.

Spirulina Concentrada, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202020151485- GDBA-DIYPAMAGP, Lote L50.

Ginkgo biloba, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 2016400454647/12, Lote L48.

Colágeno Beauty Plus, Marca Natier, Razón Social Laboratorio Vantorex SRL, RNE Nº 02-041095, RNPA Nº EX 202115720406-GDBA-DIYPAMGP, Lote L11

Además de carecer de RNPA y no cumplir con el Artículo 1381 del Código Alimentario Argentino -específico para suplementos dietarios-, al omitir las leyendas obligatorias requeridas por dicha norma, infringen los requisitos establecidos en el Artículo 1383 (alimentos y bebidas libres de gluten); es decir, no se puede garantizar la condición de libre de gluten de estos alimentos.