El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Fue la 13ª edición de una iniciativa para que vecinos y visitantes puedan recorrer distintos lugares emblemáticos de Rosario, convertidos en turistas

La última recorrida de Turista en mi Ciudad se hizo en la manzana histórica de Rosario.

Más de 5.100 personas participaron de los 130 paseos que tuvo este año el programa Turista en mi Ciudad , que el 13 de diciembre tuvo la última salida de su 13ª edición con la participación de las vecinales Dorrego y Villa del Parque, que recorrieron el recientemente remodelado casco histórico, el Monumento Nacional a la Bandera y el Museo Estévez.

Este 2025 la iniciativa puesta en marcha por el municipio llevó adelante Paseos del Tricentenario, que permitieron a rosarinos y visitantes transitar por lugares emblemáticos de la ciudad, así como por diversos barrios tradicionales, con el objetivo de conocer y aprender sobre la rica historia de la ciudad en el marco de sus 300 años.

Las vecinas y vecinos de Rosario también pudieron itinerar otros sitios como el Complejo Astronómico Municipal, el Concejo Municipal, el Balneario La Florida, la Terminal Fluvial, el Museo del Deporte Santafesino, el Acuario del Río Paraná, entre numerosos espacios verdes y recreativos.

“En estos paseos descubrimos museos, parques, monumentos que pasamos de largo y no siempre tenemos en cuenta. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad gratuita para nuestros vecinos”, afirmó Graciela, de la Vecinal Dorrego.

Sobre Turista en mi Ciudad

Los paseos del programa municipal se realizan con guías profesionales y participan rosarinas y rosarinos provenientes de vecinales, instituciones educativas y deportivas, clubes y grupos o contingentes determinados por enlaces territoriales que contemplan programas y proyectos de diversas áreas municipales.

En los 13 años del exitoso programa se desarrollaron 1.388 salidas con más de 76.560 asistentes. Para llevarlo adelante, la secretaría de Deporte y Turismo articuló desde sus inicios con otros proyectos y áreas de la Municipalidad de Rosario y de la sociedad rosarina que incluyen a diversos grupos etarios y sociales.

El objetivo es que ciudadanas y ciudadanos puedan conocer los distintos atractivos de Rosario y redescubrir desde una nueva perspectiva. Al conocer la ciudad con ojos de turista, vecinas y vecinos se convierten a la vez en promotores de la ciudad ante los visitantes.