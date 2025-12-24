El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Tras el éxito del alfajor con sal marina, el picante y el Dubai, la marca sacó dos nuevos productos. Qué gusto tienen y cuándo salen a la venta

Los nuevos alfajores de Havanna se lanzarán el último fin de semana de 2025.

La firma de alfajores marplatenses Havanna decidió, desde hace unos años, salir de sus dos gustos tradicionales (chocolate negro y glaseado blanco) que todavía son marca registrada. Por eso se embarcó en el desarrollo de nuevos gustos y hasta opciones veganas.

Luego del volantazo que dio la empresa con el lanzamiento del alfajor con sal marina , pasando por los mismos productos pero con la incorporación de distintas intensidades de condimento picante y llegando al no tan exitoso "Chocolate Dubai" , ahora decidió homenajear a dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad que la vio nacer: Playa Grande y la Bristol . Ambos son grandes (pesan 90 gramos cada uno) y cuentan con doble relleno .

Con distintos gustos y de la mano de Martín Garabal y Momi Giardina, Havanna dio a conocer los nuevos gustos que se lanzarán al público el último fin de semana del año .

El primero de los dos nuevos gustos de alfajor que lanzó Havanna es Playa Bristol .

Se trata de un alfajor pensado para quienes buscan suavidad y notas acarameladas, con una cobertura de chocolate Gold (elaborado por Havanna), que presenta suaves notas a caramelo.

El doble relleno del alfajor Playa Bristol de Havanna estará compuesto por el clásico dulce de leche Havanna con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Alfajor Havanna Playa Grande

El acompañante de "La Bristol" es el alfajor Havanna Playa Grande, que se confeccionó pensando en los amantes del chocolate amargo y las texturas exigentes.

La cobertura de este alfajor será el baño del chocolate 70% cacao, típico de Havanna, y el relleno será una combinación equilibrada de dulce de leche Havanna, un núcleo de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce de leche.

Cuándo salen a la venta los nuevos alfajores de Havanna

Para conseguir los nuevos alfajores de Havanna habrá que esperar: saldrán a la venta el próximo sábado 27 de diciembre en todos los locales de la Costa Atlántica, desde las 11.

Desde la empresa adelantaron que en el local de La Perla (Peralta Ramos 387, Mar del Plata) habrá un evento especial desde las 9 y regalos para las primeras 100 personas que se acerquen.