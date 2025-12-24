La navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026

Desde el entorno del presidente sostienen que no le da mucha importancia a la fiesta cristiana. Los planes para el verano

El presidente Javier Milei pasará la Navidad en la quinta de Olivos como un día más.

El presidente Javier Milei pasará esta Navidad en la quinta de Olivos con la mente en la sesión del viernes en el Senado . Allí la Cámara alta tratará el presupuesto 2026 y en la oficialismo necesita la media sanción restante para su aprobación definitiva.

Según comentaron fuentes del entorno a la agencia Noticias Argentinas, el primer mandatario no le da mucha importancia a la festividad y la vive como un día más. Es que Milei tiene intención de convertirse al judaísmo , una cuenta pendiente que culminará -promete- una vez que deje el sillón de Rivadavia.

De esta forma, Milei permanecerá en Olivos como lo hizo el año anterior, pero en esa oportunidad estuvo presente su entonces pareja, Amalia “Yuyito” González.

Podría sumarse la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , quien las festividades de diciembre de 2024 lo pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.

Javier Milei y su hermana Karina. Juntos en esta Navidad y TODA LA VIDA. El lazo inquebrantable con los que AMAMOS es PARA SIEMPRE. Para la eternidad. Feliz Navidad. @JMilei pic.twitter.com/GZ6xaHRMgL — Nik (@Nikgaturro) December 23, 2025

A través de su cuenta de X, Milei compartió un posteo del dibujante Nik Gaturro en el que destacaba el vínculo que mantiene con su hermana menor, su mano derecha, y que está retratado con una foto de ambos junto al árbol de Navidad. “Javier Milei y su hermana Karina. Juntos en esta Navidad y TODA LA VIDA. El lazo inquebrantable con los que AMAMOS es PARA SIEMPRE. Para la eternidad. Feliz Navidad”, expresó el creador de Gaturro.

La batalla por el presupuesto 2026

Lo cierto es que pasadas Nochebuena y Navidad, el titular del Poder Ejecutivo deberá concentrar su atención en el desafío legislativo del viernes, cuando se trate en la Cámara alta la previsión presupuestaria para 2026, que cuenta con media sanción en Diputados.

La apuesta central de la administración libertaria es que pase sin modificaciones para evitar que regrese a la Cámara de origen y se demore su aprobación.

Por estas horas, reina el optimismo en varios despachos de Balcarce 50, donde aseguran tener más de 40 manos a favor.

La mesa política madura la intención de trasladarse al Senado ese mismo viernes para estar junta durante la sesión y poder seguir de cerca cada movimiento. De esta forma evitarán traspiés como los de Diputados.

Allí el gobierno creía tener una mayoría pero varios gobernadores aliados se dieron vuelta y no acompañaron al oficialismo. Especialmente en el capítulo 11, que derogaba la emergencia en discacidad y el financiamiento universitario.

El verano de Milei

Asimismo, un importante funcionario reveló que el presidente no se tomará vacaciones y pasará los primeros días de enero recluido en la residencia presidencial. En más de una oportunidad, el libertario se ha declarado abiertamente "workaholic" ("adicto al trabajo", en inglés).

Con el correr del mes el presidente alternará entre Olivos y la Casa Rosada.