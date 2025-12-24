La Capital | Ovación | Malcorra

Malcorra se aleja de Central: su representante pegó duro y su continuidad se diluye

Aseguró que "no hay una propuesta" y el propio jugador declaró: "Estoy renegociando uno nuevo". Desde el club repitieron a Ovación que hizo una oferta

Luis Castro

Por Luis Castro

24 de diciembre 2025 · 08:52hs
Ignacio Malcorra concluyó su vínculo con Central y su continuidad en Arroyito parece haberse complicada. 

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Ignacio Malcorra concluyó su vínculo con Central y su continuidad en Arroyito parece haberse complicada. 

dfLa situación de Ignacio Malcorra en Central ingresó en una etapa de turbulencia. Si bien desde el club reiteraron que hay intenciones de renovarle el vínculo y que tendría una oferta "superadora", el representante del jugador, Sergio Levinton, salió a escena para negar absolutamente todo y sacudió el ambiente Canalla con sus declaraciones: "Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho".

Si bien días atrás el propio Malcorra -cuya continuidad se complicó y parecería estar cada vez más lejos de Arroyito- había manifestado en una radio de Río Colorado que estaba en plenas negociaciones y "renegociando el contrato", Levinton echó por tierra esta situación e insistió en que "no hay una propuesta de renegociación".

X2Twitter.com__0ey_NfJjrXozUD1_720p

"Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado", enfatizó con ahínco Levinton en una entrevista con Radio La Red, donde reconoció que el jugador también fue sondeado por Racing.

La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad

Central "hizo una oferta"

¿Qué se dice en Central? Si bien todo se maneja desde hace tiempo con mucha reserva y más aún en los mercados de pases, lo que se le reiteró a Ovación desde fuentes cercanas al Canalla es que "las ofertas a los tres jugadores (Jorge Broun, Carlos Quintana y Malcorra) que se les vencieron el vínculo fueron realizadas hace tiempo". De esta forma se le puso un punto a la situación disparada por el representante de Malcorra, quien ahora parecería estar más lejos de emigrar que de continuar en Arroyito.

La llegada de Almirón también podría incidir contra la continuidad del jugador ya que hay un antecedente. Fue cuando el técnico volvió a Lanús en 2022 y lo marginó del equipo, cuando era una de sus figuras. En aquel momento, Malcorra terminó yéndose del Granate.

>>Leer más: Una gran promesa de Central podría entrar en la negociación para destrabar la llegada de Ledesma desde River

La palabra de Malcorra

En una entrevista en su pueblo, donde está de vacaciones, Malcorra habló de su situación en la Liga por Río Colorado y dijo: "Se me terminó el contrato y estoy renegociando uno nuevo. Puede ser que se dé o no".

"Estoy disfrutando -agregó- de las vacaciones, de los amigos y familia. La gente de Central me quiere mucho y siento el cariño. Me tocó jugar siempre y me ha apoyado en todo momento. La hinchada es la mejor del país como la cancha. Para saber de la locura de Central hay que verla. Ojalá pueda llegar a un arreglo o que sea lo mejor".

>>Leer más: El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a los jugadores de Estudiantes

