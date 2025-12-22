La Capital | La Región | alerta Sofía

Alerta Sofía: buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Se trata de Jeremías Monzón. La última vez que lo vieron salía de su casa en bicicleta para ir a visitar a su novia a la ciudad de Santa Fe.

22 de diciembre 2025 · 08:39hs
Jeremías Monzón. 

Jeremías Monzón. 

La desaparición de Jeremías Monzón, de 15 años, mantiene en vilo a toda la provincia. Tras perderse el rastro del menor el pasado jueves por la tarde, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía, un protocolo de emergencia que se reserva para casos de menores de edad cuya integridad física podría estar en alto riesgo.

Jeremías salió de su hogar con el objetivo de visitar a su novia en la ciudad de Santa Fe. Se desplazaba en su bicicleta. Sin embargo, el joven nunca llegó a destino y las alarmas se encendieron cuando pasaron las horas sin recibir noticias suyas.

La investigación cuenta con un dato clave aportado por su madre: la tarjeta Sube del adolescente no registra actividad reciente. El último movimiento del plástico es del martes 16 de abril, lo que confirmaría que Jeremías no utilizó el transporte público para cruzar el puente hacia la capital provincial, y tampoco hay registros de que lo haya hecho en su bicicleta.

Ante la falta de avances concretos, la familia y allegados del joven decidieron trasladar el reclamo a las calles. Convocaron a una marcha para este lunes para visibilizar la búsqueda y exigir celeridad a las autoridades.

Qué hacer si se tiene algún dato

La Justicia solicita a cualquier persona que pueda haber visto a Jeremías o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser vital para la activación de los rastrillajes.

Para colaborar con información sobre su paradero, los vecinos podrán comunicarse al teléfono: 342 – 4394242.

¿Qué es la Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida que difunde de manera inmediata la imagen e información del niño o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masivos y redes sociales para potenciar la búsqueda ciudadana.

El Concejo Municipal, recién conformado en la vida institucional de la flamante ciudad, enfrenta su primera crisis institucional sin presidencia definida. 

El Concejo Municipal de Alvear, en punto muerto tras quince días sin acuerdos

Allí, el intendente municipal, Alberto Ricci indicó que se invirtieron más de 400 millones de pesos durante este año y se ejecutaron más de 1600 intervenciones en las 47 instituciones educativas públicas que hay en la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Fondo de Financiamiento Educativo.

Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

La transformación se enmarca en la implementación de la ley provincial de reforma judicial y en el plan escalonado dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Ya funciona en El Trébol el Juzgado de Distrito para causas judiciales del orden civil, comercial, laboral y familia

Volcó un camión con cerveza y se robaron hasta los barriles.

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

