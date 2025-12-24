La Capital | Zoom | Navidad

Navidad: las películas más emblemáticas que no pueden faltar durante estas fiestas

Un ranking de las películas más emblemáticas atravesadas por la Navidad, desde adaptaciones para niños hasta acción y comedia

24 de diciembre 2025
"El grinch", una de las películas más representativas de la Navidad.
"Duro de matar", la película de acción navideña
Se termina el año y la Navidad se siente cada vez más cerca. En Argentina, esta fiesta se caracteriza por sus adornos festivos, sus comidas altamente calóricas y el encuentro con la familia y amigos. En torno a esta fecha, hay muchas películas temáticas para este festejo, desde producciones animadas hasta comedias románticas.

Si bien muchas de estas películas son productos provenientes del hemisferio Norte, donde cada diciembre se vive con mucho frío y nieve, eso no significa que los más icónicos filmes navideños no se puedan disfrutar en Argentina, en el marco de unas fiestas soleadas y calurosas. Con el aire acondicionado o el ventilador prendido, los ratos libres o las vacaciones de diciembre pueden ser aprovechados disfrutando de las más emblemáticas películas navideñas.

No obstante, no todas cumplen con el estereotipo de película navideña blanca y anglosajona, en la que la trama se centra en la cena de Nochebuena. En esta lista hay producciones audiovisuales de acción, comedias románticas, familiares y hasta inclusive una película argentina, que retrata unas fiestas veraniegas y calurosas.

A continuación, la selección de algunas de las mejores películas navideñas para disfrutar en familia.

>> Leer más: Navidad: cómo hacer pionono salado, el clásico exprés para no llegar con las manos vacías

“El Grinch”

Esta película es una de las más representativas de la Navidad. En ese sentido, el concepto de “Grinch” se ha popularizado inmensamente: al que no le gusta la Navidad, se lo llama así, y ni siquiera hace falta que haya visto la película para entender a qué se refiere.

Con respecto a la trama, esta película cuenta la historia de una criatura verde que se caracteriza por ser cascarrabias. El Grinch se propone robar la Navidad, hasta que el desbordante espíritu navideño de una niña le hace cambiar de opinión.

Además, otro aspecto que resalta en esta película es la materialidad presente gracias a los efectos especiales prácticos, propios de los finales de la década del 90´ y comienzos de los 2000´.

“El Grinch” puede encontrarse en la plataforma Netflix.

"Felicidades"

"Felicidades" retrata una noche de Navidad en Argentina, en verano, con calor, sudor, pirotecnia y todo lo que significaba esta fiesta a principios de los 2000 en el país. Con una trama coral, esta producción deja ver diversas historias que se entrelazan entre sí.

Además, cuenta con un reparto que incluye grandes personalidades del mundo actoral argentino, como Luis Machin, Alfredo Casero, Gaston Pauls y la participación de Cacho Castaña.

Por el momento, esta producción sólo puede encontrarse en YouTube.

"Duro de matar"

La particularidad de "Duro de matar" es que es la típica película de acción, pero sucede en Navidad. Con un reparto sensacional, con el protagonismo de Bruce Willis y Alan Rickman, este thriller ofrece todo lo propio de una película de acción, pero atravesada por esta festividad.

>> Leer más: Cómo hacer Vitel Toné: la receta más sencilla y rápida

En esta producción, si bien la trama gira entre un grupo terrorista que se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes, la Navidad siempre está presente. En las decoraciones de la ciudad, los villancicos que se escuchan de fondo, las referencias y los diálogos, donde esta festividad siempre sale a flote.

Esta película de acción navideña puede encontrarse en la plataforma Disney+.

"Mi pobre Angelito"

Es la película de Navidad por excelencia. En esta película, la festividad no es el centro, sino que también queda en el fondo, ya que la trama se basa en un niño, el personaje de Macaulay Culkin, que se quedó sólo en su casa porque su familia se fue de vacaciones y se lo olvidó. Sin embargo, la Navidad no deja de atravesar a este clásico infaltable para la época de fin de año.

"Mi pobre angelito" puede encontrarse en la plataforma Disney+.

"Love actually"

"Love actually" narra una Navidad en la vida de distintas personas, con distintas historias que se entrelazan. Además, la película cuenta con un gran reparto de grandes actores ingleses, como Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson y Alan Rickman, entre otros.

El concepto de la película es que "el amor está en todas partes", y no sólo el amor romántico, si no también el que comprende a las relaciones familiares y de amistad. Para quienes aman los chiclés de Navidad, esta es la película indicada, y se puede ver en Amazon Prime Video.

"El extraño mundo de Jack"

Con la producción de Tim Burton, “El extraño mundo de Jack” mezcla dos mundos, el de Halloween y el de Navidad. Con una animación del tipo slow motion, esta película narra la historia de Jack Skellington, el Señor de Halloween, quien descubre la Navidad y decide mejorarla. No obstante, su visión de la Navidad es un poco controvertida, ya que sus planes incluyen, por ejemplo, el secuestro de Santa Claus.

La producción está disponible en Disney+.

