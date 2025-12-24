Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

La exesposa de Gustavo Elorrieta fue sentenciada a la pena máxima junto con dos amigos de un hijo de la víctima, también condenado como menor de edad

Tres personas fueron condenadas a prisión perpetua por matar al gendarme Gustavo Alberto Elorrieta y arrojar su cuerpo a un aljibe

Tres personas fueron condenadas a prisión perpetua por el homicidio del gendarme Gustavo Elorrieta , ocurrido en julio de 2022 en Roldán. La exesposa de la víctima y dos jóvenes vinculados al hijo de ambos —también condenado por el hecho en la Justicia de Menores— recibieron la pena máxima en un juicio oral.

El tribunal compuesto por las juezas de primera instancia Hebe Marcogliese, Natalia Benvenuto y María de los Ángeles Granato condenó prisión perpetua a Mercedes Encina Flores, de 50 años; Mario Faetani, de 29, y Alex Galarza, de 21.

Los tres estaba imputados como coautores de un homicidio cuádruplemente calificado por el vinculo, por alevosía, por el concurso premeditado de mas de dos personas y por codicia. Sin embargo este último agravante fue aplicado solo a la exesposa de la víctima, mientras que los otros dos condenados fueron absueltos por el beneficio de la duda en lo referido a la codicia .

La fiscal Carla Ranciari estuvo a cargo de la acusación durante el debate oral. En cuanto al contexto del hecho explicó que Elorrieta, oriundo de Corrientes, estaba casado con Flores, nacida en Paraguay, con quien tenía dos hijos que actualmente tienen 13 y 20 años, y vivían en Larrea al 1200 de Roldán.

Según se reseñó durante el juicio, en febrero de 2022 estaba en la Ciudad de Buenos Aires realizando capacitaciones profesionales en su condición de gendarme. En ese marco en abril de ese año Elorrieta comenzó una relación con otra persona a partir de la cual quiso poner fin a la pareja.

La noticia no le cayó bien a Flores que, según la acusación, en ese marco “comenzó a planificar el homicidio junto a su hijo” Alex, entonces menor de edad, un amigo de ambos que era Faetani y un amigo del adolescente, que era Galarza. El hecho se planificó para ser ejecutado durante las vacaciones de invierno, cuando el gendarme iba a estar en Roldán.

Homicidio

La fiscal ubicó a los tres condenados en una acción conjunta perpetrada entre el 10 y el 12 de julio de 2022 en la zona de Larrea al 1200 de Roldán. Según el plan descripto por la acusación, primero le inocularon a la víctima “una sustancia anestésica para inmovilizarlo” y luego lo golpearon repetidamente en la cabeza hasta darle muerte en el lugar.

Entonces cubrieron el cuerpo, lo ataron desde el cuello hasta los pies y lo metieron en el baúl del auto Volkswagen Bora del propio gendarme. Lugo se dedicaron a limpiar la escena del crimen, tarea que incluyó la colocación de los elementos utilizados en diferentes bolsas que pusieron en el mismo vehículo.

La siguiente acción ya se sitúa el 12 de julio, cuando el hijo todavía menor de edad del gendarme junto con su madre y Galarza pidieron ayuda a otro adolescente también menor de edad para que manejara el auto por caminos rurales y se detuviera en los lugares que ellos le indicaban.

Primero fueron a un monte ubicado en el cruce de Dorrego con el Camino de los Gauchos. Allí los condenados bajaron el cuerpo del auto y lo llevaron a pie hasta un aljibe seco donde lo arrojaron y cubrieron con tierra y ramas.

camino.jpg Manuel Dorrego y Camino de los Gauchos, el camino rural donde fue hallado el cuerpo del gendarme Gustavo Elorrieta.

Una vez descartado el cuerpo, según la reconstrucción realizada por la fiscalía, se abocaron a eliminar la evidencia que faltaba. Pero en el trayecto se accidentaron en el cruce de los caminos de Los Gauchos y el de Los Vascos. Allí abandonaron el auto con el resto de los objetos en el interior. Luego de ello se demostró que Flores llamó un remís para que llevara a arrojar evidencias del asesinato en diferentes zonas de Rosario y Roldán.

Motivos

Los condenados también estaban acusados de haber actuado “con la finalidad de obtener beneficios económicos” de la muerte de Elorrieta. En tal sentido la fiscalía detalló que, luego de cometido el asesinato, realizaron extracciones de dinero en efectivo de las cuentas que tenía el gendarme en los bancos Nación y Santander.

También obtuvieron préstamos en efectivo en un banco utilizando la identidad de la víctima, ardid que también emplearon para comprar una placa de video a través de Mercado Libre.