Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Lionel Messi

En las últimas horas, se difundieron chats de la madre y la hermana de la conductora ofreciendo ubicaciones con sobreprecios de hasta el 600%. La reacción de Yanina Latorre.

Un fuerte escándalo sacude al círculo íntimo de la conductora de TV Yanina Latorre en la antesala del partido despedida de Lionel Messi con la selección nacional frente a Benín en el estadio Monumental. A través de las redes sociales, expusieron a Dora Caamaño , madre de la panelista, y a su hermana, Maite Arruza , por presunta reventa ilegal de entradas a valores exorbitantes.

La periodista e influencer Natalí Rodríguez reveló la maniobra mediante capturas de pantalla de un intercambio de mensajes privados con la cuenta de Dora.

Según las imágenes, la mujer ofrecía una ubicación en la tribuna Sívori alta por 700 mil peso s, cuando el precio oficial en ventanilla digital es de 180 mil pesos: "Dora, la mamá de Yanina Latorre, está revendiendo entradas. No sé cuántas, pero imaginemos que solamente tiene una sola, y es esta. Te la está vendiendo a setecientos dólares", cuestionó.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando Fernanda Iglesias aportó más pruebas en el programa Puro Show (El Trece). La periodista compartió conversaciones que comprometen a Maite Arruza , hermana de Yanina, quien ofrecía boletos para el sector popular a 650 mil pesos , un importe abismalmente superior a los 90 mil pesos estipulados de forma reglamentaria. Frente a la maniobra, Iglesias alertó a los organismos de control: "Una empresa familiar".

En su descargo público, Rodríguez agregó que la red de comercialización paralela incluiría a un nieto de Dora —hijo de la hermana de la conductora—, quien dirige una empresa de scouts de futbolistas y obtendría los tickets a través de un contacto directo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Me parece un desquicio. Me da bronca que al pobre argentino, que tiene el sueño de verlo jugar a Messi, se la pongan de esta manera, y que nadie haga nada", concluyó la influencer con indignación.

La reacción de Yanina Latorre

La panelista y conductora de TV Yanina Latorre lejos de negar la acusación, la terminó de confirmar. En su programa responsabilizó principalmente a su hermana de la venta ilegal de entradas para el partido de despedida de Messi. "Es una vergüenza familiar absoluta", admitió.