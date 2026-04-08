Por qué cada vez más argentinos están buscando alternativas al dólar

Hay una paradoja que recorre la Argentina estos meses. El gobierno de Javier Milei logró algo que parecía improbable: una calma cambiaria sostenida, con el dólar mayorista operando por debajo de los $1.420, una brecha financiera que perfora el 4% y un Banco Central que encadenó más de 50 ruedas consecutivas de compras de divisas, acumulando más de USD 3.400 millones en lo que va de 2026. Las reservas internacionales rozan los USD 46.200 millones, un máximo en más de seis años. Sin embargo, esa estabilidad, lejos de clausurar la conversación sobre instrumentos de ahorro, la amplifica. Porque el argentino que ya no siente la urgencia de correr al dólar empieza a preguntarse si hay algo más.

Y lo que encuentra tiene nombre propio: Bitcoin. Un activo que en marzo de 2026 ronda los USD 70.700, con una capitalización superior a los 1,3 billones de dólares. Es natural que, en un contexto donde la relación entre el precio bitcoin dolar se volvió tema de conversación en oficinas y grupos de WhatsApp, una porción del ahorrista argentino explore esta vía. Según Chainalysis, Argentina procesó USD 93.900 millones en transacciones cripto entre julio de 2024 y junio de 2025. Otros informes reportan que entre el 18% y el 20% de la población adulta tiene algún tipo de exposición a criptoactivos. La pregunta ya no es si los argentinos van a interesarse por las cripto, sino qué van a hacer con ellas.

El esquema de bandas cambiarias que instrumentó el ministro Caputo en abril de 2025 cumplió su objetivo central: desactivar la ansiedad dolarizada. El BCRA compra divisas sin tensionar precios, con un promedio diario de USD 67 millones. JPMorgan proyecta el dólar a $1.500 para fin de año, apenas un 3,3% por encima del cierre de 2025. Con la inflación estimada en torno al 20%, quien compre dólares para guardarlos pierde en términos reales. Esa aritmética elemental explica por qué la búsqueda de alternativas se intensificó justo cuando el frente cambiario dejó de inquietar.

El argentino que se acerca a Bitcoin en 2026 es más pragmático que el de 2021. Los datos de los operadores de cripto permiten trazar el mapa del nuevo ecosistema: Goldman Sachs reportó USD 2.360 millones en exposición a criptoactivos, incluyendo USD 1.100 millones en el ETF de Bitcoin de BlackRock. Los ETFs al contado registraron USD 1.300 millones en ingresos netos solo en la primera quincena de marzo. Esa institucionalización tiene efecto cascada sobre el minorista argentino. Cuando los mismos bancos de Wall Street compran Bitcoin a través de vehículos regulados, la percepción del riesgo cambia. En los últimos días se puede ver cómo los holders de largo plazo redujeron sus ventas netas un 87% entre febrero y marzo. Son señales que el inversor informado lee con atención.

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Los bancos argentinos, a punto de entrar al juego

El BCRA evalúa habilitar a los bancos para ofrecer compra, venta y custodia de criptomonedas desde hace varios meses. En 2022, Galicia, Brubank y Ualá habían lanzado servicios similares, pero la experiencia duró tres días antes de la prohibición. Si la apertura se concreta, los bancos podrán desarrollar infraestructura propia o asociarse con exchanges registrados como Binance. Sin embargo, algunas empresas advierten que la habilitación operativa y la equiparación fiscal deberían avanzar en paralelo. La dirección del movimiento, sin embargo, no se discute.

Antes de invertir: un mercado que no invita a la complacencia

Sin embargo, antes de poner un peso o un dólar en Bitcoin, es importante hacer un análisis adecuado del mercado. Los informes semanales de los especialistas describen un entorno de fragilidad macroeconómica: la escalada en el estrecho de Ormuz disparó el petróleo por encima de los USD 100 por barril, Bitcoin se mueve con un coeficiente de correlación de 0,55 respecto del S&P 500 y acumula cinco meses consecutivos de cierre en rojo desde octubre de 2025, con una caída cercana al 45% desde su máximo histórico de USD 126.210. Para el ahorrista argentino, estos datos significan que la oportunidad existe, pero que el timing y la gestión del riesgo son tan importantes como la convicción de largo plazo.

De la adopción defensiva a la utilidad concreta

Argentina ya superó la etapa de las promesas. Lidera Latinoamérica en adopción per cápita, registró 5,4 millones de descargas de apps cripto en 2025 y sus usuarios activos representan el 12% de la población, según empresas del sector como Binance. El desafío ahora es otro: transformar la tenencia pasiva en utilidad transaccional. Más del 60% de la actividad cripto local se concentra en stablecoins como USDT. Bitcoin propone otra cosa: una tesis de inversión de largo plazo, respaldada por una adopción institucional sin precedentes. La estructura de propiedad de BTC está rotando de individuos hacia fondos, empresas y ETFs.

Para el ahorrista argentino, el escenario es inédito. La pax cambiaria le da tiempo para pensar sin urgencia. Las criptomonedas le ofrecen un menú que va de la cobertura conservadora a la apuesta estratégica. Pero ninguna alternativa sustituye al análisis riguroso. Quien quiera participar de este mercado necesita, antes que entusiasmo, información. Y antes que información, paciencia.